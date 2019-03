Konserwatywni chadecy wzywają Merkel do dymisji

Konserwatywni członkowie CDU/CSU uważają, że Angela Merkel (CDU) powinna jak najszybciej przekazać stanowisko kanclerz szefowej chadeków Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich zdaniem wymaga tego stabilność partii.

Dla CDU/CSU byłoby najlepiej, gdyby pani Merkel przekazała w sposób uporządkowany i możliwie jak najszybciej swój urząd AKK - powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla dziennika „Passauer Neue Presse” Alexander Mitsch, przewodniczący Werteunion.

Jest to niezbyt wpływowe zrzeszenie wewnątrz chadecji, które reprezentuje konserwatyzm w dziedzinie światopoglądowej i liberalizm - w sferze gospodarczej. Celem powstałego w 2017 r. związku było stworzenie przeciwwagi dla prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) i odebranie jej wyborców.

Uzasadniając swój postulat Mitsch oznajmił, że przewodnicząca CDU Kramp-Karrenbauer mogłaby wprowadzić konieczne zmiany, zwłaszcza w polityce migracyjnej i gospodarczej. Wybory do Bundestagu obyły się w RFN w 2017 roku. Jego kadencja trwa cztery lata.

Wychodzę z założenia, że SPD najpóźniej po wyborach landowych na wschodzie Niemiec w panice ucieknie z koalicji rządowej. CDU powinna się na to przygotować i proaktywnie przeprowadzić zmianę w Urzędzie Kanclerskim - argumentował Mitsch.

Mimo, że czołowi politycy chadeccy regularnie ucinają spekulacje na temat końca koalicji CDU/CSU-SPD, czy zmian na czele rządu, to eksperci powszechnie twierdzą, że nie są one bezzasadne.

We wrześniu i październiku odbędą się wybory do parlamentów krajów związkowych Brandenburgia, Saksonia, Turyngia. Jak wskazują sondaże, ich wynik będzie prawdopodobnie niekorzystny dla socjaldemokratów ze względu na ich obecność w rządzie i politykę na poziomie federalnym. Istnieje prawdopodobieństwo, że kierownictwo partii zdecyduje się wystąpić z koalicji, by odciąć się od obciążenia jakim - w jej przypadku - jest członkostwo w gabinecie.

Dodatkowym zagrożeniem dla trwałości koalicji jest konieczność przeprowadzenia zmiany na stanowisku kanclerskim jeszcze przed kolejnymi wyborami. Chadecy, planując głosowanie w 2021 roku, chcieliby, żeby Kramp-Karrenbauer mogła wykorzystać w kampanii atut, jakim jest sprawowanie funkcji szefa rządu i pochwalić się pierwszymi osiągnięciami. SPD - jako wciąż najważniejszy konkurent CDU/CSU na niemieckiej scenie politycznej - nie chce do tego dopuścić i grozi wyjściem z koalicji.

SzSz (PAP)