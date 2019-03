3 miliony Polaków ma już Profil Zaufany

Trzy miliony Polaków korzystają z Profilu Zaufanego (PZ) - poinformował w poniedziałek resort cyfryzacji. Dzięki PZ można potwierdzić swoją tożsamość w internecie, ale również złożyć podpis zaufany - podpis elektroniczny do podpisywania pism składanych do podmiotów publicznych

Resort wyjaśnił, że Profil Zaufany to potwierdzony zestaw danych - imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Ministerstwo zapewniło, że PZ jest tak zabezpieczony, by nikt - poza jego właścicielem - nie mógł go użyć. „Dzięki temu każda osoba, która ma Profil Zaufany, jest wiarygodna” - zaznaczono.

Profil Zaufany może założyć każdy, kto ma numer PESEL. Można to zrobić od ręki, za darmo, w dowolnym momencie. Jest ważny 3 lata. Po tym czasie warto go przedłużyć. Dzięki Profilowi Zaufanemu można korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. To np. jedyny sposób na zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta, gdzie znajdziemy historię naszych wizyt lekarskich - tłumaczy cytowany w komunikacie szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski.

Profil Zaufany można założyć w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest internet i internetowe konto bankowe. Drugim - punkt potwierdzający.

Korzystając z tej pierwszej opcji należy sprawdzić, czy bank, w którym mamy konto, ma możliwość założenia Profilu Zaufanego. Należy zalogować się na swoje konto bankowe i wyszukać formularz zakładania takiego profilu. „Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, wybieraj opcję logowania przez system tego banku” - wskazał resort cyfryzacji.

Przy wyborze drugiej opcji konieczna będzie wizyta w punkcie potwierdzającym. W kraju jest ich niemal 1,5 tys. Zanim się tam jednak wybierzemy, musimy wejść na stronę Profilu Zaufanego lub na stronę ePUAP; kliknąć „zarejestruj się” i wypełnić formularz. „W ten sposób złożysz wniosek o założenie PZ. Sprawdź, czy dobrze pamiętasz podany identyfikator i hasło - zaloguj się na stronie Profilu Zaufanego, czyli www.pz.gov.pl. Następnie idź do wybranego punktu potwierdzającego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Punktami potwierdzającymi są np. delegatury Urzędów Wojewódzkich, urzędy gminy, urzędy skarbowe czy poczty. W sumie na terenie całego kraju funkcjonuje niemal 1500 takich punktów” - wyjaśniono.

Resort cyfryzacji wskazał, że posiadając Profil Zaufany można korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są m.in.: serwis OBYWATEL.GOV.PL - dzięki Profilowi Zaufanemu sprawdzimy np. swoje punkty karne, swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych, złożyć też można wniosek o nowy dowód osobisty (e-dowód); Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) - można tu np. umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS; Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) - można tu np. założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.

Ministerstwo dodaje, że Profil Zaufany to także najszybszy sposób na sprawdzenie e-PITA na stronie www.podatki.gov.pl.

PAP, mw