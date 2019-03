MIR z dużym sukcesem w sprawie CPK!

Wynegocjowaliśmy, że Centralny Port Komunikacyjny będzie objęty transeuropejską siecią transportową TEN-T - napisało w poniedziałek na twitterze Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, cytując ministra Jerzego Kwiecińskiego

Centralny Port Komunikacyjny CPK będzie wpisany w aneksie w instrumencie „Łącząc Europę”, który jest głównym instrumentem finansowy Komisji Europejskiej - podał resort rozwoju, cytując wypowiedź Kwiecińskiego dla telewizji TVN 24 BiŚ. - CPK będzie wpisany w aneksie w Instrumencie Łącząc Europę CEF, który jest głównym instrumentem finansowym Komisji Europejskiej - napisano.

Wcześniej minister informował, że Polsce udało się przeforsować m.in. możliwość finansowania ze środków unijnych niektórych przedsięwzięć związanych z CPK.

Obecnie z pieniędzy wspólnotowych mogą być wspierane tylko inwestycje transportowe transeuropejskie (TEN-T), a CPK nie było w tej sieci. Dzięki polskim staraniom możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w portach lotniczych. W propozycji Komisji Europejskiej ten sektor transportu pozbawiony był możliwości dofinansowania z funduszy Polityki Spójności - mówił szef resortu rozwoju w lutym.

Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów - sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Program ma pomóc UE wytyczyć drogę do neutralności klimatycznej zgodnie z propozycją „Czysta planeta dla wszystkich” wspierając infrastrukturę dla „czystych” środków transportu. Priorytetowo mają być traktowane projekty dotyczące kolei, czy np. zwiększanie liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na okres 2021-2027 o niemal 50 proc. wzrośnie finansowanie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej. W czerwcu 2018 roku KE zaproponowała na ten cel 42,3 mld euro.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. W ramach tego projektu 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r. Koszty związane z realizacją inwestycji szacowane są na poziomie do 35 mld zł, w tym 16-19 mld zł na realizację części lotniskowej, 8-9 mld zł - kolejowej i 7 mld zł - drogowej.

PAP