Komunikacja miejska: Poznań testuje nowe rozwiązania

Dzięki specjalnym naklejkom umieszczanym na przystankach, pasażerowie komunikacji miejskiej w Poznaniu mogą szybko sprawdzić smartfonem, kiedy nadjedzie ich autobus czy tramwaj. W mieście rusza pilotaż nowego rozwiązania.

Rozwiązanie wykorzystuje technologię NFC (Near Field Communication, co oznacza komunikację bliskiego zasięgu). Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu poinformował, że na stu przystankach komunikacji miejskiej zawieszane są specjalne naklejki z tagami NFC.

Wystarczy posiadać smartfona z modułem NFC oraz z aktywnym dostępem do Internetu, zbliżyć urządzenie do naklejki z tagiem, aby zobaczyć, za ile minut przyjadą pojazdy linii obsługujących dany przystanek. Do pozyskania informacji nie jest konieczne instalowanie żadnych dodatkowych aplikacji.

Jeśli pilotaż przejdzie pomyślnie, nowe rozwiązanie będzie kolejnym sposobem na szybki dostęp do informacji pasażerskiej w stolicy Wielkopolski.

Obecnie na stronie internetowej www.peka.poznan.pl działa Wirtualny Monitor, dzięki któremu każdy może sprawdzić za ile minut pojazd konkretnej linii przyjedzie na wskazany przystanek. Na przystankach w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej zainstalowano dotąd ponad 120 tablic informacji pasażerskiej, podających czas do przyjazdu najbliższych tramwajów i autobusów.

„Pilotażowe rozwiązanie oparte o NFC jest rozwiązaniem prostym do obsługi, bezpiecznym, a jednocześnie stanowi promil kosztu nowej tablicy informacji pasażerskiej. Chcemy sprawdzić, czy nasi pasażerowie będą chętnie korzystać z tego rozwiązania, dlatego wprowadzamy je pilotażowo. Jeśli uzyska pozytywne opinie rozważymy, czy zastosować je także na innych przystankach” - powiedział zastępca dyrektora ZTM ds. technicznych Daniel Wawrzyniak.

Test będzie przeprowadzany na przystankach wyposażonych w wiaty z gablotami na obszarze Naramowic, Winograd oraz w centrum miasta na przystankach tramwajowych na odcinkach, gdzie obecnie nie ma tablic informacji pasażerskiej. To m.in. rejon ronda Śródka, ronda Rataje i Dolnego Tarasu Rataj.

PAP/ as/