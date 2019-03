Rośnie liczba zgłoszeń patentowych z Polski

Liczba zgłoszeń patentowych z Polski, które wpłynęły do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w 2018 r., wyniosła 534 i wzrosła o 19,7 proc. r/r, podał Urząd. Mocny wzrost powyżej średniej trwa już drugi rok z rzędu (+13,5 proc. w 2017 r.) po spadku o 30,6 proc. w 2016 r.

W ujęciu ogólnym w 2018 r. do EPO wpłynęło 174 317 europejskich zgłoszeń patentowych, co stanowi wzrost o 4,6% w porównaniu z 2017 rokiem. Liczba zgłoszeń z Chin wzrosła o 8,8 proc., co jest najniższym wynikiem od 5 lat. W czołówce państw, z których wpłynęły zgłoszenia, plasują się Stany Zjednoczone z 25 proc. ogólnej liczby zgłoszeń, następnie Niemcy, Japonia, Francja i Chiny, podano.

Pod względem patentów 2018 rok był ponownie bardzo pozytywny dla Polski. Dzięki mocnemu wzrostowi przez dwa lata z rzędu możemy mówić o pozytywnym trendzie, który bazuje na dwucyfrowym wzroście w kilkunastu kluczowych sektorach technologicznych. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ branże, które często wykorzystują prawa własności intelektualnej, w tym patenty, wspierają gospodarkę, szczególnie w kontekście zatrudnienia, handlu i stymulowania wzrostu. Wkład instytucji akademickich w działalność patentową w Polsce jest tu szczególnie widoczny - oświadczył prezes EPO António Campinos, cytowany w komunikacie.

„Procesy termiczne” (+50%) oraz „transport” (+11,4%, z wieloma patentami z branży motoryzacyjnej) stanowiły te sektory technologiczne, w których wpłynęło najwięcej polskich zgłoszeń patentowych (po 39), a każdy z nich stanowił 7% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych do EPO w 2018 r. Zdecydowany wzrost odnotowano w obszarach technologii komputerowych (+160%), „materiałów, metalurgii” (+110%), elementów mechanicznych (+91,7%), inżynierii lądowej (+63,6%) oraz produktów farmaceutycznych (+50%). 12 z 15 najważniejszych sektorów technologicznych w Polsce odnotowało dwucyfrowy wzrost liczby zgłoszeń, wskazano także.

W 2018 r. uczelnie wyższe po raz kolejny były motorem polskiej działalności patentowej i to w większym stopniu niż w większości pozostałych państw europejskich. Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców w EPO zajął Uniwersytet Jagielloński z 12 zgłoszeniami patentowymi, dalsze miejsca to odpowiednio: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (6 zgłoszeń), AGH (5 zgłoszeń) oraz ex aequo Politechnika Gdańska i Grupa Fakro (po 4 zgłoszenia) - czytamy dalej.

W 2018 r. do EPO wpłynęło więcej zgłoszeń patentowych z większości państw europejskich niż w roku ubiegłym, z wyjątkiem Francji (-2,8%) i Finlandii (-3,8%). Poza Polską więcej zgłoszeń złożyły również Włochy (+0,9%), Holandia (+1,4%), Austria (+3,8%), Niemcy (+4,7%), Hiszpania (+6,3%), Szwecja (+7,1%), Wielka Brytania (+7,8%), Szwajcaria (7,8%), Belgia (+9,7%) i Dania (+14,4%). EPO otrzymał również więcej zgłoszeń od przedsiębiorstw i wynalazców z pozostałych państw środkowoeuropejskich, takich jak Czechy (+17,5%), Węgry (+26,3%) czy Słowacja (+22%), mimo iż ich liczba była mniejsza niż w przypadku Polski, podano również.

W ujęciu ogólnym technologie medyczne utrzymały się na pierwszym miejscu pod względem liczby zgłoszeń patentowych do EPO (wzrost o 5% w 2018 r.), wyprzedzając, podobnie jak dotychczas, komunikację cyfrową i technologie komputerowe. Największy wzrost spośród dziesięciu głównych sektorów odnotowały nauki przyrodnicze; łączny wzrost w produktach farmaceutycznych i biotechnologii wyniósł 13 proc. - podsumowano.

