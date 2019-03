Co oznacza współpraca Roche i MPiT?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z Roche – globalnym pionierem w dziedzinie biotechnologii podpisali list intencyjny dotyczący kolejnych inwestycji firm w Polsce.

Nasz kraj na mapie przedsięwzięć Roche jest bardzo ważnym miejscem. Współpraca będzie dotyczyła rozwoju w dziedzinie biotechnologii, farmacji i bioinformatyki. Inwestycje związane z innowacyjnością i technologiami firmy Roche rozwijane są w Polsce już od wielu lat, a centra kompetencyjne mieszczące się w naszym kraju mają realny wpływ na funkcjonowanie globalnych struktur firmy.

– Umowa ta kolejnym krokiem do zwiększenia roli Polski w rozwoju innowacyjnych produktów Roche oraz nowych technologii – powiedział Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska – Inwestycje związane z innowacyjnością i technologiami mają przyczynić się do projektów, a w przyszłości do polepszania sytuacji pacjentów. To dla nas zupełnie naturalne, że kładziemy nacisk na rozwój inwestycji w Polsce. Znajdujemy tu wysoko wykwalifikowanych pracowników, współpracujemy z wieloma instytutami i uczelniami oraz mamy odpowiedzialnych partnerów po stronie administracji centralnej, z którymi możemy śmiało planować nasze działania na wiele lat do przodu. Już wkrótce otwieramy w Warszawie Procurement HUB, które będzie obsługiwać zamówienia składane przez naszą firmę w całej Europie. Zajmie się tym zespół liczący początkowo 100 specjalistów, który sukcesywnie będzie rozwijany – podkreślił Janicki.

eNewsroom.pl/ as/