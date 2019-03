Polska liczy na umowę w sprawie Brexitu

Jesteśmy zdeterminowani, by uratować umowę dotyczącą brexitu, a wieści ze Strasburga są obiecujące - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański w kuluarach posiedzenia Rady UE ds. Ogólnych w Bukareszcie.

Mamy nadzieje, że brytyjski parlament doceni wysiłki negocjacyjne premier Wielkiej Brytanii Theresy May i szefa KE Jean-Claude’a Junckera - zaznaczył.

Czekamy na coś dobrego, coś optymistycznego w związku z procesem brexitu. Jesteśmy zdeterminowani, by uratować tę umowę, a wieści ze Strasburga są obiecujące - powiedział Szymański dziennikarzom.

Juncker i brytyjska premier Theresa May poinformowali w poniedziałek późnym wieczorem, że porozumieli się w sprawie „prawnie wiążących” zapisów dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Na wtorek zaplanowana jest publikacja szczegółowej analizy prawnej proponowanych zmian.

Nasza umowa zawiera istotne wyjaśnienia i gwarancje prawne w odniesieniu do umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i backstopu. Wybór jest jasny: albo ta umowa albo brexit może się w ogóle nie wydarzyć. Sprawmy, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie uporządkowanym procesem do końca. Jesteśmy to winni historii - powiedział w poniedziałek Juncker.