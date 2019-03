Mazowsze da Modlinowi 50 mln złotych

Zgromadzenie wspólników Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin podjęło kierunkową uchwałę, umożliwiającą zwiększenie kapitału spółki o 50 mln zł, podały Urząd Marszałkowski i port w osobnych komunikatach. Dokapitalizowanie nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które w całości zostaną objęte przez województwo mazowieckie.

Jestem zadowolony z takiego rozwoju sytuacji, bo czujemy się odpowiedzialni za ten port lotniczy, za wydatkowane do tej pory środki publiczne. Uważamy, że niezależnie od tego, jaka sieć lotnisk powstanie w przyszłości na Mazowszu, port lotniczy Warszawa-Modlin będzie miał swoje miejsce, zwłaszcza dla tanich linii lotniczych, dla czarterów. Jego rozwój jest bardzo pożądany” - skomentował marszałek województwa Adam Struzik, cytowany w komunikacie.

W ocenie Urzędu, zwiększenie kapitału spółki to niezbędne działanie, by lotnisko mogło prowadzić m.in. prace modernizacyjne, rozbudować terminal i wyremontować drogi kołowania.

Dzisiejsza decyzja wspólników to wielki krok w kierunku zakończenia wielomiesięcznego impasu na naszym lotnisku. Mamy nadzieję, że to początek dalszych zmian, które pozwolą wrócić portowi na drogę dynamicznego rozwoju. Dokapitalizowanie portu pozwoli na rozpoczęcie inwestycji, które będą służyć nowym pasażerom, w tym budowę terminalu tymczasowego i nowych płyt postojowych. Pozwoli to zwiększyć przepustowość naszego portu - dodał p.o. prezesa MPL Warszawa-Modlin Leszek Chorzewski.