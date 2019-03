Grupa Energa ujawniła dane finansowe

Energa zaktualizowała szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok - według nowych wyliczeń, EBITDA grupy wyniosła w IV kw. ub.r. 290 mln zł wobec wcześniej szacowanych 426 mln zł, podała spółka.

„Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2018 roku:

EBITDA grupy 290 mln zł, w tym:

EBITDA Segmentu Dystrybucja: 340 mln zł,

EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 95 mln zł,

EBITDA Segmentu Sprzedaż: -135 mln zł” - czytamy w komunikacie.

W porównaniu do danych szacunkowych prezentowanych na początku marca zmienił się wynik EBITDA Segmentu Sprzedaż - wówczas szacowano go na +2 mln zł.

„Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 045 GWh,

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 615 GWh,

Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 5 027 GWh” - czytamy dalej. Dane te nie zmieniły się wobec szacunków z początku miesiąca.

„Wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok:

EBITDA grupy 1 877 mln zł, w tym:

EBITDA Segmentu Dystrybucja: 1 704 mln zł,

EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 329 mln zł,

EBITDA Segmentu Sprzedaż: -85 mln zł” - napisano także.

W porównaniu do danych szacunkowych prezentowanych na początku marca zmienił się wynik EBITDA grupy (wówczas szacowano go na 2 013 mln zł) oraz Segmentu Sprzedaż (wówczas szacowano go na 52 mln zł).

„Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 896 GWh,

Dystrybucja energii elektrycznej: 22 542 GWh,

Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 19 777 GWh” - czytamy dalej. Dane te nie zmieniły się wobec szacunków z początku miesiąca.

W ramach badania przez audytora sprawozdań Grupy Energa, zgodnie z MSR 37 w Linii Biznesowej Sprzedaż dokonano zawiązania rezerwy w wysokości 136 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ uchwalonej 28 grudnia 2018 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami, wyjaśniono w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za 2018 rok w dniu 14 marca 2019 roku.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

ISBnews/ as/