22 procent Ukraińców korzystało z usług banków

Personnel Service: 22% Ukraińców korzystało z usług banków w II poł. 2018 r.

Liczba Ukraińców korzystających z usług polskich banków wzrosła do 22% w II poł. 2018 r. z 12,8% w I poł. 2018 r., wynika z „Barometru Imigracji Zarobkowej” przygotowanego przez Personnel Service. Eksperci wskazują, że to konsekwencja rozwoju oferty usług dostosowanych do potrzeb naszych sąsiadów ze Wschodu.

Szeroka dostępność usług przeznaczonych specjalnie dla Ukraińców to jedna z naszych przewag w rywalizacji o pracowników na europejskim rynku. Wciąż podstawą pozostaje internet i telefon, dzięki którym obcokrajowcy mogą pozostawać w kontakcie z bliskimi. Jednak coraz chętniej sięgają także po kolejne usługi, przygotowane specjalnie z myślą o nich. Na przykład banki zatrudniają ukraińskojęzycznych konsultantów i tworzą reklamy w tym języku. Większe zainteresowanie ich usługami to także efekt zmiany nastawienia Ukraińców do pracy w Polsce. Do niedawna nasi wschodni sąsiedzi przyjeżdżali nad Wisłę, żeby szybko zarobić i wyjechać do siebie. Dziś, pomimo dużej rotacji wymuszonej przez prawo, wiążą swoją zawodową oraz finansową przyszłość z naszym krajem i chętnie do nas wracają - powiedział prezes Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

Branża finansowa dostrzegła w pracujących w Polsce Ukraińcach duży potencjał biznesowy i postanowiła zagospodarować tę niszę. Większa dostępność usług przeznaczonych specjalnie dla nich i oferta w języku ukraińskim sprawia, że coraz bardziej przekonują się do przekazów pieniężnych i bankowości. Jeszcze w I połowie 2018 do korzystania z usług polskich banków przyznawało się 12,8%. W II połowie 2018 było to już 22%. Jeśli chodzi o przekazy pieniężne, to liczba korzystających z nich Ukraińców się podwoiła - wzrosła z 13% do 26%. Tempo wzrostu dobrze widać także w liczbach bezwzględnych. Jak podaje NBP, w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku na Ukrainę przekazano z Polski 9,9 mld zł, czyli o 13% więcej r/r, podano również.

W całym 2018 zanotowaliśmy 43% wzrost liczby klientów z Ukrainy r/r, korzystających z naszych usług finansowych. Przeważnie są to osoby pracujące, w wieku 20-30 lat oraz studenci wyższych uczelni, zainteresowani użytkowaniem konta osobistego wraz z kartą debetową, różnymi formami płatności, wysyłką środków za granicę oraz wymianą walut. Okres korzystania z produktów zależy w głównej mierze od czasu pobytu w Polsce, ale widzimy umiarkowaną tendencję wydłużania się umów - dodał Marcin Łuczak z Santander Bank Polska, odpowiedzialny za ofertę dla cudzoziemców.

Podobnie jak pół roku temu, Ukraińcy najchętniej korzystają z usług polskich telefonii komórkowych - wskazało tak 3 na 4 ankietowanych. Obserwujemy również stałe, wysokie zapotrzebowanie na internet - w II połowie 2018 r. kupiła go połowa respondentów. Jednocześnie coraz mniejszym zainteresowaniem wśród pracowników ze Wschodu cieszy się telewizja, za którą płaci nieco mniej osób - spadek z 32% do 28%, wskazano także.

Na ubezpieczenie w Polsce decyduje się niemal co dziesiąty pracownik z Ukrainy (9%). Ten element jest nisko w hierarchii potrzeb pracujących w naszym kraju cudzoziemców. Natomiast więcej z nich jest zainteresowanych opieką medyczną. Korzysta z niej co 10. pracownik, podczas gdy pół roku temu było to jedynie 6%, podsumowano.

(ISBnews)SzSz