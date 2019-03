Pakiet fiskalny może sprzyjać oszczędzaniu

Zaproponowany przez rząd pakiet fiskalny może w znacznym stopniu sprzyjać wzrostowi oszczędności, a nieco słabiej - dalszemu wzrostowi konsumpcji, uważa prezes banku Citi Handlowego Sławomir S. Sikora. Według niego, pakiet ten może też doprowadzić do mniejszego popytu na rynku pożyczek gotówkowych.

Nowy impuls fiskalny będzie miał słabszy efekt przełożenia na konsumpcję, niż poprzedni, ponieważ wydaje się, że ten poprzedni program społeczny w znacznym stopniu stanowił źródło dodatkowego popytu konsumpcyjnego. W tej chwili wydaje nam się, że program może skutkować wzrostem oszczędności, a tylko jego część przełoży się na konsumpcję - powiedział Sikora w kuluarach Polish Economic Forum 2019 (PEF) w Londynie, zorganizowanego przez polskich studentów z London School of Economics, zrzeszonych w „LSE SU Polish Business Society”. Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum. Partnerem strategicznym konferencji był Bain & Company Poland/CEE.

Podkreślił, że pakiet socjalny był jednym z powodów podwyższenia przez Citi Handlowy prognozy wzrostu PKB Polski na ten rok do 4,1 proc. z wcześniej oczekiwanych 3,8 proc.

Natomiast dosyć zaskakująco ten program społeczny może zmniejszyć popyt na kredyty, z tym, że ten efekt jeszcze nie jest jasno określony. Do tej pory nasi klienci zgłaszali swój popyt na rynku, idąc do sklepów, wspomagając się kredytem bankowym. Teraz dodatkowe środki, mogą wpłynąć również na skłonność do zadłużania się - część konsumentów może pomyśleć: nie wiadomo, jak będzie w przyszłości, więc może spłacę kredyt - powiedział też prezes.