UOKiK chce aktywności rzeczników w sądach

Chcemy, by rzecznicy konsumentów byli aktywniejsi w sądzie; rozważamy zmiany w prawie, by to umożliwić - zapowiedział prezes UOKiK Marek Niechciał na środowej konferencji Urzędu. Dodał, że chodzi o dostosowanie pracy rzeczników do zmieniającej się sytuacji.

Chcielibyśmy ułatwić rzecznikom konsumentów aktywność na poziomie sądowym - powiedział Niechciał dziennikarzom podczas konferencji poświęconej 20-leciu ustanowienia funkcji rzecznika konsumentów.

Jak wyjaśniał, w tej chwili jednym z głównych problemów rzeczników przy występowaniu przed sądem jest kwestia kosztów sądowych.

Jak rzecznik, występując w imieniu konsumenta wygra sprawę w sądzie, to nie ma kłopotu, bo dostaje zwrot kosztów, ale nie wszystkie sprawy są wygrywane. W wypadku przegranej koszty mogą spaść na powiat, a możliwości finansowe wielu z nich są ograniczone - opisywał.

Dodał, że bardzo różna jest sytuacja także samych rzeczników: w największym biurze – w Warszawie - pracuje kilkanaście osób, natomiast w niektórych powiatach rzecznik pracuje na jedną czwartą etatu, wykonując dodatkowo inne zadania na rzecz powiatu.

Zdaniem prezesa UOKiK, zmieniła się także sytuacja, zarówno na rynku, jak w zakresie ochrony konsumentów.

Jak popatrzymy na to, co się dzieje na rynku, to 20 lat temu był rzecznik, nie było internetu, nie było bezpłatnej pomocy prawnej, a świadomość konsumencka była inna. Teraz najprostsze informacje można uzyskać przez infolinię, przez internet, mamy Rzecznika Finansowego. Od niedawna poszerzono też znacznie dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej na poziomie gmin. Pytanie, czy w tej sytuacji nie powinno się dostosować systemu tak, by rzecznicy mieli swoją specjalizację na wyższym, czy bardziej skomplikowanym etapie sporu z przedsiębiorcą. Teraz radzą najczęściej na początkowym etapie, a można by było pójść w kierunku specjalizacji okołosądowej - mówił Niechciał.

Wskazał, że zmienia się również charakter spraw, z którymi zgłaszają się konsumenci.

Konsumenci coraz częściej przychodzą do rzeczników nie z prostymi sprawami reklamacji obuwia, ale ze skomplikowanymi kwestiami, np. finansowymi - powiedział.

Według Niechciała, istnieje potrzeba zmian legislacyjnych, które miałyby umożliwić rzecznikom większą aktywność w sądzie, ale prace nad nimi są na bardzo wstępnym etapie.

Chcielibyśmy wyjść z konkretnymi propozycjami jeszcze w tym roku - powiedział.

Rzecznicy konsumentów działają od 1 stycznia 1999 r. Wtedy weszła w życie ustawa zmieniająca niektóre przepisy określające kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. Od tego momentu samorządy powiatowe muszą powoływać miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Udzielają oni bezpłatnych porad w urzędach miast i w starostwach powiatowych całej Polsce. Obecnie udzielają oni ok. pół miliona porad rocznie.

Na podst. PAP