PZU Zdrowie chce 1 mld zł przychodów w 2020 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń jest bardzo zadowolony z wyników PZU Zdrowie, które zwiększyło przychody do 575 mln zł, a liczbę klientów do 2,3 mln w 2018 roku, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac. Spółka ocenia, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 1 mld zł przychodów i marży EBITDA na poziomie 12 proc. w 2020 r. i nie zakłada, aby pierwszy z tych celów był został osiągnięty już w 2019 r.

Rok 2018 zakończyliśmy skalą 575 mln zł [przychodów]. Nasz cel to przekroczenie 1 mld zł przychodów w 2020 roku. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. 2018 rok to była praca nad zintegrowaniem naszego modelu. Jesteśmy niesłychanie zadowoleni z wyników PZU Zdrowie - powiedział Pałac podczas konferencji prasowej. Myślę, że potrzebujemy tych dwóch lat, by ten cel [ strategiczny] osiągnąć - dodał, zapytany o możliwość osiągnięcia celu 1 mld przychodów już w 2019 r.

Liczba polis w PZU zdrowie wzrosła o 53 proc. r/r do 2,3 mln na koniec 2018 r. Cel na 2020 r. to 4 mln polis.

To jeden z najszybciej rosnących kawałków naszego biznesu - 2 100 placówek współpracujących, 49 szpitali, 1300 lekarzy ponad 50 specjalizacji. To przekłada się na bardzo dobry odbiór naszej oferty i wzrost liczby klientów - powiedział prezes PZU Życie.

Marża EBITDA PZU Zdrowie wyniosła 8,8 proc. w 2018 r., cel na 2020 rok to 12 proc..

Jesteśmy na najlepszej drodze, by osiągnąć cel przychodowy i marżowy, zawarte w naszej strategii. Ale chcemy jednocześnie, by wszystko, co jest pod logo PZU miało określony standard - powiedział prezes PZU Paweł Surówka podczas konferencji.

PZU Zdrowie jest operatorem medycznym z własną siecią, do której należy już ponad 60 placówek. Ponadto współpracuje z ponad 2 100 placówkami partnerskimi w 500 miastach w Polsce oraz 50 szpitalami i ponad połową aptek w kraju.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Na podst. ISBnews