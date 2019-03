PZU chce mieć ponad 1/3 rynku PPK

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to dla PZU produkt strategiczny. Ubezpieczyciel chce, aby jego udział w rynku PPK wynosił co najmniej tyle samo, co jego udział rynkowy, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki.

Dla nas jest to produkt strategiczny. Nasz udział w rynku PPK powinien być co najmniej taki, jak w rynku, może nawet wyższy - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Udział rynkowy PZU w ubezpieczeniach majątkowych wynosił 34,8 proc. na koniec 2018 r., zaś cel na 2020 to 38 proc.

Myślimy o tym, w jaki sposób zmaksymalizować naszą siłę rażenia, biorąc pod uwagę, że jest to produkt bardzo zróżnicowany - od mniejszych do bardzo dużych firm. Mamy wszelkie argumenty, by wykorzystać różnorodność całej grupy PZU i wszystkie kanały oraz siłę banków, ich dostępu do decydentów w firmach - powiedział prezes.

Jak poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac, pełną ofertę PPK PZU przedstawi w tym drugim kwartale.

Pozycja rynkowa będzie pochodną tego, jak atrakcyjny będzie nasz program. Pod koniec tego roku będziemy mogli więcej powiedzieć. Zobaczymy, jak w praktyce ten program zadziała. Myślę, że pełną ofertę i propozycję przedstawimy w II kwartale - powiedział Pałac podczas konferencji.

Na podst. ISBnews