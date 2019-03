Ruszyły XIV Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

Już po raz czternasty, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje konkurs ekonomiczny dla młodzieży „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. W tym roku, uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością zagadnień związanych z obrotem bezgotówkowym. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Przewidziano również nagrodę pieniężną dla nauczyciela.

Konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” jest ogólnopolskim projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2006 roku. Bieżąca edycja konkursu kierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz uczniów szkół gimnazjalnych (klasy III). Co roku, konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Obrót bezgotówkowy. Nowoczesność i bezpieczeństwo”.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: eliminacje i finał. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę www.skef.pl na której od dnia 11 marca 2019 r. są udostępnione materiały konkursowe. Należy zapoznać się z regulaminem konkursu, wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową do dnia 30 kwietnia 2019 r. na jeden z dwóch sposobów: drogą elektroniczną (za pośrednictwem aplikacji konkursowej dostępnej na stronie www.skef.pl od dnia 11 marca 2019 r.) lub drogą pocztową (na adres: SKEF, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME”).

Spośród nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych dziesięć z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 r. w Jastrzębiej Górze. Finaliście powalczą o atrakcyjne nagrody: pieniężne o wartości 3000 PLN, 2000 PLN oraz 1000 PLN.

Patronat honorowy nad XIV edycją konkursu objął Narodowy Bank Polski oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Partnerami i Sponsorami konkursu są: Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka, Saltus Ubezpieczenia, Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A., Ecco Holiday Sp. z o.o., Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie, Aplitt S.A., Kasa Unii Lubelskiej, SKOK im. St. Adamskiego oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. Patronat medialny nad konkursem objęły: Gazeta Bankowa, tygodnik „Sieci”, portal wGospodarce.pl oraz telewizja wPolsce.pl