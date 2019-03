Obrady Sejmu: Posłowie wysłuchają szefa MSZ

W czwartek po godz. 9 Sejm wznowił obrady; posłowie wysłuchają informacji szefa MSZ Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Po wystąpieniu ministra - którego wysłucha m.in. prezydent Andrzej Duda - zaplanowano debatę do godz. 17.

Posłowie zajmą się też kolejnymi rządowymi regulacjami związanymi z tzw. twardym brexitem: projektem ustawy dotyczącym zasad prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz projektem regulującym niektóre sprawy związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych.

Sejm będzie też debatować nad projektem ws. obsadzania mandatów do Parlamentu Europejskiego, który zakłada ustalenie, który z posłów do PE wybranych na kadencję w latach 2019-2024 obejmie 52. mandat. Jeśli nie doszłoby do brexitu, wówczas to poseł z 52. mandatem utraci go.

Posłowie będą też pracować nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o IPN, przygotowanym przez PiS. Projekt dotyczy „doprecyzowania obecnie obowiązujących przepisów, m.in. przepisu dotyczącego zawartości inwentarza archiwalnego, przepisu regulującego udostępnianie kopii dokumentów dotyczących wnioskodawcy i wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale oraz doprecyzowania przepisu dotyczącego dokumentów osobowych funkcjonariuszy i pracowników organów bezpieczeństwa państwa”.

Izba ma się też zająć poselskim projektem nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz rządowym projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

PAP/ as/