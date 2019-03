Wzrost cen energii bez znaczenia dla portfeli Polaków

Ewentualny wzrost cen energii, jeśli nastąpiłby wbrew zaproponowanej przez rząd ustawie, która ma temu przeciwdziałać, nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) i przekazanego agencji ISBnews.

Badanie wskazuje, że 27,1% respondentów nie zmieniłoby swojego koszyka wydatków, gdyby doszło do podwyżek. Zamiar ograniczenia wydatków zarówno na energię, jak i inne dobra konsumpcyjne wskakuje 23,8% Polaków, na samą energię - 22%, zaś jedynie na inne dobra - 11,9%. Swoich planów wydatkowych nie potrafiło sprecyzować 15,2% badanych.

W ocenie prezesa KPF Andrzeja Rotera, pomimo nadal wyrażanych przez gospodarstwa domowe obaw wobec możliwego wzrostu cen energii, wciąż optymistycznie oceniają one swą zdolność obsługi zobowiązań.

Z badań KPF i IRG SGH wynika, że poprawia się percepcja Polaków co do ich zdolności do prawidłowej obsługi zobowiązań - nie tylko w krótkim, ale i w średnim horyzoncie czasu. Aż 80% ankietowanych deklaruje, że w nie dotyczą ich w ogóle problemy związane z regulacją zobowiązań. Prognoza na najbliższe 12 miesięcy jest również optymistyczna” - ocenił Roter.