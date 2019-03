Prezes PGNiG: Zeszłoroczny wynik trudno będzie pobić

Nie wiem czy damy radę pobić w tym roku wynik ebitda (ponad 7 mld zł), ale będziemy się starać aby to zrobić – mówił Piotr Woźniak, prezes PGNiG, podczas prezentacji wyników koncernu za 2018 r. Jak dodał, w zeszłym roku sprzyjała wysoka cena ropy naftowej.

PGNiG zamknął ubiegły rok wynikiem ebitda 7,1 mld zł co oznacza wzrost o 8 proc. w stosunku do 2017 r.

Jak podaje koncern średnioroczne notowania ropy brent wzrosły o 25 proc. za baryłkę. PGNiG zamknął ubiegły rok zyskiem w wysokości 3,2 mld zł, który był wyższy o 10 proc. od zanotowanego w 2017 r. Przychody grupy wzrosły o 16 proc. r/r/ do 41,23 mld zł. Czytaj także: PGNiG: 388 mln złotych zysku

Jak dodał szef PGNiG, mówiąc o tegorocznych planach, „nie liczymy na odkrycie nowych złóż”.

Chociaż mamy jeden taki przypadek. Są to Nowe Sady na Podkarpaciu, gdzie zamierzamy sięgnąć do warstw podsolnych, czego nigdy jeszcze nie robiliśmy. To nasza jedna z większych nadziei na odkrycie pokaźnych złóż – mówił Woźniak.