Zarząd Agory zwalnia pracowników i więcej zarabia

Członkowie zarządu Agory dostali w zeszłym roku solidne podwyżki. Jak podaje na swoich stronach Press ich zarobki w sumie wyniosły 5,372 mln zł i były o 730 tys. wyższe niż rok wcześniej, kiedy to wynosiły 4,642 mln zł. Zeszły rok to dla Agory także spadek wpływów ze sprzedaży i zwolnienia pracowników.

W lutym zeszłego roku spółka, w efekcie zwolnienia grupowego, pozbyła się 53 pracowników „segmentu Druk w Grupie Agora (komunikat z 7 lutego 2018 r.), co stanowi około 16,3 proc. wszystkich zatrudnionych w tym segmencie”. Jak czytaliśmy w komunikacie, „szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale 2018 r. wyniesie około 1,6 mln zł”.

Jak podaje portal, wynagrodzenie Agnieszki Sadowskiej, która dołączyła do zarządu Agory w marcu 2017 r., a która odpowiedzialna jest za rozwój segmentów: internet, reklama zewnętrzna, Wyborcza.pl i właśnie za druk, wyniosło 1,045 mln zł i było dwukrotnie wyższe niż w roku 2017 (wtedy było to 560 tys. zł).

Tymczasem w 2018 r. koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły 328,7 mln zł, a w roku 2017 sięgały 327,6 mln zł (co oznacza wzrost o 1,1 mln zł). Czytaj więcej na portalu Press

W Agorze szykują się kolejne zwolnienia, kilka dni temu zarząd Agory informował w komunikacie (komunikat z 5 marca 2019 r.), że zdecydował wygasić do połowy roku działalność drukarni w Pile i Tychach. W komunikacie czytamy, że ten sam zarząd, który zarobił w zeszłym roku ponad 700 tys. więcej, w tym roku uznał, że „konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań optymalizacyjnych, które mają na celu skupienie działalności poligraficznej Grupy Agora w warszawskiej drukarni i stopniowe wygaszenie działalności operacyjnej drukarni w Pile i w Tychach do 30 czerwca 2019 r.” i w związku z tym zamierza zwolnić 153 pracowników zatrudnionych „głównie w segmencie Druk w Grupie Agora (co stanowi 57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze, w tym 90% zatrudnionych w drukarni Agory S.A. w Pile oraz 90% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o. w Tychach.”

