WWF Polska: Do Kamerunu przekazaliśmy 91 tys. zł

BLIK poinformował, że rozpoczyna współpracę z WWF Polska i umożliwi przekazywanie pieniędzy na ochronkę sóweczki bezpośrednio z bannera reklamowego. Zwróciliśmy uwagę, że tym samym nawiązał współpracę z instytucją, która może mieć krew na logo. Otóż WWF Polska przekazywało pieniądze m.in. do Kamerunu, gdzie patrole antykłusownicze są podejrzewane o morderstwa.

Według serwisu BuzzFeed patrole antykłusownicze, finansowane przez WWF, dopuszczały się zabójstw i tortur na ludności w krajach, w których miały chronić zwierzęta. Do takich zdarzeń wg raportu BuzzFeed dochodziło m.in. w Kamerunie.

Fundacja WWF Polska przyznała, że przekazywała pieniądze do Kamerunu.

Zadaliśmy także pytanie, czemu WWF Polska w swoim oświadczeniu, opublikowanym m.in. na stronach internetowych, nie poinformował o tym, że był zaangażowany w kraju, gdzie dochodziło do zabójstw, dokonywanych przez patrole antykłusownicze.

Nasze oświadczenie wymienia kraje, w których WWF Polska jest obecnie zaangażowana. Nie mamy podstaw sądzić, że zarzuty sformułowane przez portal BuzzFeed dotyczą projektu, który realizowaliśmy przez rok kilka lat temu. Projekt w Kamerunie, polegał jedynie na ochronie równikowych lasów deszczowych oraz słonia leśnego (szczegóły projektu w odpowiedzi na kolejne pytanie) i był przez nas prowadzony od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. Dla porządku wyjaśniamy, że informacje o projekcie znajdują się w dwóch kolejnych rozliczeniach rocznych ponieważ, zgodnie z przepisami polskiego prawa, publikujemy coroczne sprawozdania finansowe i merytoryczne, obejmujące okres od lipca do czerwca następnego roku – czytamy w odpowiedziach pani Karpy-Świderek.

Zadaliśmy pytanie, czy WWF Polska wiedział o zabójstwach? Według BuzzFeed, pierwsze informacje na ten temat dochodziły do centrali WWF w Szwajcarii przed 2015 rokiem. A w roku 2015 polski WWF rozpoczął projekt w Kamerunie.

Doniesieniami portalu BuzzFeed jesteśmy równie zaskoczeni i poruszeni co opinia publiczna. Liczymy, że sprawa zostanie niezwłocznie wyjaśniona, a w sytuacji potwierdzenia się zarzutów także zostaną wyciągnięte konsekwencje. Fundacja WWF Polska nie została poinformowana o żadnych możliwych nieprawidłowościach, do których mogło dojść w prowadzonym przez nas projekcie w Kamerunie – napisała Karpa-Świderek.

Jak wynika z wyjaśnień, WWF Polska żądała od partnerów z Kamerunu informacji o wykorzystaniu środków.

Fundacja WWF Polska, każdorazowo podejmując decyzje o współpracy zawiera stosowną umowę. Tego rodzaju umowy są negocjowane nie tylko pod kątem merytorycznym, ale i prawnym. WWF Polska przestrzega reguły, jasnego określania zasad, celów i zakresu współpracy. Co więcej, zobowiązujemy naszych partnerów do regularnego raportowania. W przypadku projektu w Kamerunie, nasz partner był zobowiązany do dwojakiego raportowania: raport merytoryczny co pół roku i finansowy co kwartał – napisała Katarzyny Karpa-Świderek.