Ruszyły wnioski o dopłaty bezpośrednie

Od piątku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich przez internet w aplikacji eWniosekPlus - poinformowała ARMiR. Dokumenty złożone po 10 czerwca nie będą rozpatrywane.

Jak wyjaśniła Agencja w piątkowym komunikacie, wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, wraz z wymaganymi załącznikami, można złożyć od 15 marca do 15 maja 2019 r.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak osoby, które złożą wniosek w okresie od 16 maja do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski osób, które złożą wniosek po 10 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają płatności - czytamy.

Jak wskazano, rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z e-wniosku po raz pierwszy, by uzyskać do niego dostęp powinni najpierw utworzyć konto.

Można to zrobić wchodząc na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus, gdzie należy podać trzy dane weryfikacyjne - numer identyfikacyjny producenta (numer gospodarstwa), kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w roku 2018 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2018 należy wprowadzić wartość 0), osiem ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu - dodano.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą - jak zapewnia Agencja - skorzystać ze stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz z pomocy jej pracowników.

ARMiR podkreśliła, że wnioski w formie papierowej mogą dostarczyć jedynie ci rolnicy, którzy nie mogą zrobić tego za pośrednictwem internetu, ani nie mogą skorzystać z pomocy technicznej ARiMR. Wniosek w wersji papierowej może być złożony: osobiście do biura powiatowego ARiMR lub za pośrednictwem osoby trzeciej; przesłany pocztą lub przesłany/dostarczony za pomocą kuriera lub firmy kurierskiej.

SzSz (PAP)