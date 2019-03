Energa wspiera najlepszych!

Awans do Mistrzostw Świata, zdobycie tytułu Mistrza Europy i szkoły z całej Polski w Drużynie Energii – sportowcy wspierani przez Energę wyjątkowo dobrze rozpoczęli rok. Na szczególne uznanie zasługuje tu reprezentacja Polski w koszykówce, która zagra na MŚ po raz pierwszy od ponad pół wieku.

Narodowa kadra koszykarzy po raz ostatni grała na mundialu w 1967 roku w Urugwaju. Zajęli wtedy piąte miejsce. Awans na tegoroczną imprezę w Chinach zapewnili sobie dzięki wygranej z Chorwacją, a zwycięstwo z Holandią w gdańskiej Ergo Arenie przypieczętowało ich świetną formę. – 52 lata na to czekaliśmy i jesteśmy dumni. Bardzo się cieszymy z tego wielkiego sukcesu – podkreśla minister sportu i turystyki Witold Bańka. Sponsorem biało-czerwonej kadry jest Grupa Energa. – To historyczny moment dla nas. Cieszymy się, że jesteśmy z tą drużyną. To był dobry ruch, że podjęliśmy współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki – dodaje wiceprezes zarządu Energa SA Jacek Kościelniak. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 31 sierpnia, losowanie grup odbędzie się 16 marca.

Zakończyły się natomiast Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce w Glasgow. Polacy przywieźli worek medali, zajmując jednocześnie pierwsze miejsce w kwalifikacji. Złoto zdobył Michał Haratyk, dzięki pchnięciu kulą na odległość 21,65 m. Sam mówi skromnie. – Jestem zaskoczony, że wygrałem. Nie przypuszczałem, że jestem gotowy na tak dalekie pchanie. Akurat w najważniejszym dniu, bo już w eliminacjach w ostatnim pchnięciu uzyskałem najlepszy wynik w tym sezonie (20,98), a potem cały dzień główkowałem, co trzeba zrobić, by w finale to poprawić. Postanowiłem mocno zacząć konkurs i udało się – powiedział tuż po powrocie z HME. Sponsorowany przez Energę kulomiot jest w dziesiątce najlepszych sportowców Polski.

Na dołączenie do tego grona mają szansę uczestnicy Drużyny Energii. To ogólnopolski program sportowo-edukacyjny dla dzieci z klas 6-8 szkół podstawowych. Młodzież ćwiczy pod czujnym okiem trenerów - Izabeli Bełcik, Marka Citki, Krzysztofa Golonki, Bartosza Ignacika, Krzysztofa Ignaczaka oraz Rafała Lipińskiego. W tegorocznej edycji grono ambasadorów powiększyło się o Izabelę Bełcik, która pomaga Krzysztofowi Ignaczakowi z treningiem siatkarskim i Rafała Lipińskiego, który rozszerzy rywalizację o elementy koszykarskie. Najlepsi w czerwcu spotkają się na wielkim finale na gdańskim Stadionie Energa.