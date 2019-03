Kasy fiskalne do wymiany

Sejm uchwalił w piątek ustawę, wprowadzającą nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online). Nowe przepisy mają m.in. ograniczyć szarą strefę, bowiem takie kasy automatycznie będą przekazywać dane do szefa KAS.

Nowelę ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach poparło 376 posłów, przeciw było 6, wstrzymało się 24.

Nowe prawo będzie wprowadzało konieczność posiadania kas fiskalnych, które będą rejestrowały i przesyłały dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził Centralne Repozytorium Kas, do którego będą wprowadzane wszystkie dane z zawieranych transakcji przy użyciu kas online. Nie będzie miał on jednak informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

Jak tłumaczył w toku prac sprawozdawca Wiesław Janczyk (PiS), kasy starego typu (jest ich 2,1 mln, z czego czynnych jest 1,6 mln) będą mogły być stosowane jeszcze przez kilka lat, tzn. do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie. Wyjątkiem będzie działalność gospodarcza branż, które - jak to nazwał poseł - „są szczególnie narażone na nieprawidłowości w ewidencji”. Jako pierwsi będą musieli wymienić kasy przedstawiciele branż: oponiarskiej, paliwowej czy zajmującej się naprawą pojazdów.

Ustawa zakłada, że do 31 grudnia 2019 roku ze starych kas będą mogli korzystać: przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kasy będą mogły korzystać: placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo); przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie; sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Do końca grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze oraz usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.).

Na podst. PAP