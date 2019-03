Polityka dywidendowa KGHM pozostaje bez zmian - poinformował w piątek dziennikarzy prezes KGHM Marcin Chludziński. Dodał, że dywidenda powinna być balansem między potrzebami inwestycyjnymi a interesem akcjonariuszy.

Prezes KGHM pytany, jaka może być rekomendacja zarządu w sprawie dywidendy i czy spółka rozważy powrót do jej wypłaty, odpowiedział: „Za wcześnie mówić. Będziemy wracać do rynku z informacją. Póki co polityka dywidendowa się nie zmienia.”

Uważamy, że dywidenda powinna być balansem między potrzebami inwestycyjnymi a interesem akcjonariuszy. Takich rozwiązań będziemy szukać - dodał.

Polityka dywidendowa KGHM zakłada, iż zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej grupy.

Z zysku za 2017 rok spółka nie wypłaciła dywidendy.

(PAP )SzSz