25 mld zł na polskie porty

Około 25 mld zł będzie przeznaczonych w najbliższych latach na rozbudowę infrastruktury portowej i inwestycje w gospodarce morskiej - poinformowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Szef resortu wyraził nadzieję, że dzięki inwestycjom przeładunki w polskich portach wzrosną dwukrotnie.

W najbliższych kilku latach rozwój potencjału polskiej gospodarki ma być jeszcze bardziej dynamiczny ze względu na ogromne inwestycje realizowane przez trzy największe porty oraz urzędy morskie - podały służby prasowe ministerstwa gospodarki morskiej.

Na poprawę infrastruktury dostępowej od strony lądu i morza, rozbudowę nabrzeży, budowę nowych terminali oraz pogłębienie torów podejściowych zostanie przeznaczonych około 25 mld zł.

Do najważniejszych inwestycji ministerstwo zalicza: budowę Portu Centralnego w Gdańsku, budowę portu zewnętrznego oraz publicznego terminala promowego w Gdyni, budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra, budowę nowego terminala kontenerowego w Świnoujściu oraz m.in. przebudowę wejścia do portu w Ustce.

Dla nas głównym celem jest rozwój infrastrukturalny portów, ugruntowanie ich znaczącej pozycji i zabezpieczenie na przyszłość stabilnego rozwoju - powiedział cytowany minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

W 2018 r. trzy największe polskie porty: Gdańsk, Gdynia i zespół portów Szczecin-Świnoujście pobiły historyczny rekord przeładunków, który wyniósł ponad 101 milionów ton i był o 16 proc. wyższy niż w 2017 r. - wynika z informacji ministerstwa. Dzięki temu odnotowano rekordowe wpływy do budżetu państwa, jeśli chodzi o należności celno-podatkowe z tytułu odprawy ładunków w morskich granicznych oddziałach celnych. W 2018 r. wyniosły one 40,6 mld zł i były o 65 proc. wyższe niż w 2017 r.

Mamy nadzieję, że te inwestycje, które realizujemy podniosą dwukrotnie przeładunki w naszych portach, czyli mówmy już o kolejnych latach w kontekście 200 mln ton przeładunków - powiedział Gróbarczyk.

Według niego, rozwój polskiej gospodarki morskiej jest niezwykle ważny, ponieważ generuje ogromne wpływy do budżetu państwa.

Jednocześnie, aby bardziej wesprzeć rozwój polskiej gospodarki morskiej trwają prace nad ustawą o Morskim Funduszu Rozwoju - podało ministerstwo. Fundusz ma wspierać rozwój branży morskiej i być rentownym i bezpiecznym dla inwestorów narzędziem finansowym. Pieniądze z Funduszu mają trafić do stoczni, armatorów, portów czy firm działających na ich terenie.

Z informacji ministerstwa wynika, że terminal kontenerowy w Świnoujściu będzie kosztował około 2 mld zł, termin jego realizacji to 2023 r. Z kolei pogłębiony tor wodny Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra ma być dostępny w 2022 r.; koszt inwestycji to 1,4 mld zł.

Resort podał także, że port zewnętrzny w Gdyni będzie kosztował około 4,5 mld zł (inwestycja ma być gotowa w 2025 r.). Z kolei Port Centralny w Gdańsku będzie kosztował od 6 do 8 mld zł. Jego pierwsze terminale mają ruszyć w 2025 r., a wszystkie mają działać dwa lata później.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma być gotowy w 2022 r., a jego koszt ministerstwo szacuje na około 900 mln zł.

