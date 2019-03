Do listopada Wi-Fi w każdym Pendolino

14 grudnia pociągi Pendolino rozpoczną regularne przewozy pasażerskie. Dzięki nim podróż z Warszawy do Krakowa i Katowic będzie trwała ok. 2, 5 godziny, do Trójmiasta blisko 3 godz., a do Wrocławia - 3 godz. 40 minut. Pendolino mają jeździć powyżej 160 km/h.