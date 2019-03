TVP w 2018 r. ze wzrostem przychodów i zyskiem netto

W ub.r. Telewizja Polska otrzymała 979 mln zł z abonamentu i rekompensaty abonentowej (57 proc. więcej niż rok wcześniej) i zanotowała 908 mln zł z reklam i sponsoringu (po wzroście o 14 proc.). Spółka osiągnęła 31,7 mln zł zysku netto – podaje portal wirtualnemedia.pl.

W udostępnionym właśnie sprawozdaniu finansowym za 2018 rok Telewizja Polska podała, że w na jej wpływy abonamentowe złożyło się 385,5 mln zł z opłat od posiadaczy zarejestrowanych telewizorów oraz 593,5 mln zł z budżetu państwa w ramach przyznanej pod koniec 2017 roku rekompensaty za środki nieuzyskane z abonamentu.

Przychody z abonamentu stanowiło 46 proc. łącznych wpływów TVP w ub.r., oznacza to, że wyniosły one ok. 2,1 mld zł. Wobec 1,78 mld zł w 2017 roku daje wzrost o prawie 20 proc.

Oprac. sek