Polska porządkuje ruch lotniczy nad Europą

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej do 2024 r. ma zredukować opóźnienia samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej do 18 sekund - mówi p.o. prezesa Agencji Janusz Janiszewski. Już teraz poziom opóźnień w Polsce wynosi 25 sekund, a średnie opóźnienie w Europie w ub.r. wyniosło 1,83 min.

Jak tłumaczy, Polska, jako szósty kraj Unii Europejskiej pod względem przestrzeni powietrznej i ludności, „stanowi bardzo ważny element całego systemu infrastruktury lotniczej w Europie”.

Janiszewski wskazał, że wzrost natężenia ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej jest ponad trzykrotnie większy niż w Europie Zachodniej. „Notujemy jeden z największych przyrostów, nie tylko jeśli chodzi o ruch tranzytowy, ale również ruch, który odbywa się na naszych lotniskach” - mówi. Jednocześnie dodaje, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o poziom redukcji opóźnień.

Jak tłumaczył, Polska, jako kraj graniczny UE i NATO, przez wiele lat wypracowywała metody, procedury zarządzania przepływem ruchu lotniczego i redukcji opóźnień, które pozwoliły na niemalże punktualność lotów w naszej przestrzeni. Jak mówi, udało się to dzięki kontrolerom ruchu lotniczego, którzy współtworzyli te procedury. „Czasami kontroler ruchu lotniczego ma około 20 samolotów jednocześnie na łączności, co przekracza średnie standardy europejskie” - wskazał.

Dodał, że jeśli chodzi o ruch pasażerski, to w Europie na dobę jest 30-37 tys. operacji lotniczych - w zależności, czy to jest zima, czy lato.

„W 2030 r. ruch ten ma się podwoić, czyli mówimy około 70 tys. operacji, a w 2035 rok - to będzie potrojenie tego ruchu. Zgodnie z unijnymi wymogami, przewiduje się, że do 2024 roku średnie opóźnienie powinno wynosić w Europie 30 sekund. To jest cel ogólnounijny. Natomiast dla takich krajów, jak Niemcy, Francja - to są cele na poziomie prawie jednej minuty. Dla Polski ten cel jest wyznaczony na poziomie 0,18 minuty” - powiedział.