Jarosław Kaczyński: „Dla Unii nie ma alternatywy”

W Katowicach w sobotę z udziałem m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości przed eurowyborami.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na rozpoczęciu konwencji mówił: Tydzień temu w Rzeszowie rozmawialiśmy o ważnych sprawach. Przedstawiliśmy dwanaście punktów naszego planu działań w UE; o stawce tych wyborów, o sprawach rozwoju gospodarczego, wreszcie o sprawach rodziny i ochronie dzieci.

Liczyłem, że w ciągu tych siedmiu dni usłyszymy z drugiej strony jakieś konkrety, chociaż zarys programu. Ale w dalszym ciągu mamy tylko szczególnego rodzaju ideologię. Ja siedem dni temu dziękowałem za szczerość. Dziś muszę znów podziękować panu wiceprezydentowi Warszawy. Postawił sprawę jasno, nie chodzi o żadną tolerancję, o afirmację związków jednopłciowych, aby miało prawo adoptować dzieci.

Chcemy jasno powiedzieć. Tu mówimy nie! A już w szczególności, jeśli chodzi o dzieci. Wara od naszych dzieci!.

Trzeba jeszcze raz zapytać, o co nam chodzi w kontekście tych wyborów europejskich. Serce w środku Europy. Bo Polska jest sercem Europy i naszym programem jest to, żeby w sercu Europy uzyskać europejski poziom życia dla Polaków. To jest nasza europejskość!

Wiemy, gdzie jest Polska, w jakim miejscu Europy i świata. Wiemy, że wiele z tego wynika - konieczność naszego członkowska w UE. To wybór większości Polaków. Ale powiedzmy sobie jasno - nie ma innej alternatywy. Jesteśmy w Unii. Czy jesteśmy tylko dlatego,że musimy? jesteśmy właśnie po to, aby realizować ten program, aby w sercu Europy był europejski poziom życia. I o to w Unii będziemy zabiegać - powiedział prezes PiS.