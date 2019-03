Kwieciński: Tak dobrych wyników nie było przez 30 lat

Przez ostatnie 30 lat nie mieliśmy tak dobrych wskaźników gospodarczych i społecznych jak obecnie - powiedział w Toruniu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że ten rok będzie niezwykle istotny także z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Mamy nie tylko bardzo wysoki wzrost gospodarczy, ale również niskie bezrobocie. Zatrudnienie w naszej gospodarce cały czas rośnie. Mamy bardzo pozytywny stosunek społeczeństwa do tego, co dzieje się w naszym kraju - mówił Kwieciński w poniedziałek podczas sesji inaugurującej obrady XXVI Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń.

Dodał, że Polacy mają obecnie więcej pieniędzy w kieszeni. Podkreślił, że w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju bardzo ważnym wskaźnikiem jest to, ile środków zostaje w gospodarstwach domowych.

Wskazał także, że rok 2019 będzie istotny dla gospodarek wielu państwa także z uwagi na brexit oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

To, co dzieje się dzisiaj w Wielkiej Brytanii jest zaprzeczeniem racjonalności tego państwa, tego narodu. Mamy nadzieję, że nie będzie miał miejsca tzw. twardy brexit, bo on miałby nie tylko bardzo przykre konsekwencje dla gospodarki brytyjskiej, ale także dla innych gospodarek europejskich, w tym polskiej. Bardzo istotne jest także to, że zmieni się scena polityczna w UE. Już pod koniec maja będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Już teraz widzimy, że on nie będzie taki sam, jak do tej pory. On będzie miał inną strukturę. Będziemy też mieli nową Komisję Europejską. To będzie bardzo ważny rok dla UE - ocenił szef resortu inwestycji i rozwoju.