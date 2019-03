48 tys. umów z unijnym dofinansowaniem

W ramach obecnej perspektywy UE na lata 2014-2020 podpisano blisko 48 tys. umów na projekty, których wartość sięga 386 mld zł - poinformowała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że wnioskowane dofinansowanie to 235 mld zł, co stanowi 71 proc. alokacji.

Jarosińska-Jedynak na poniedziałkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju poinformowała, że według danych na 10 marca br. w ramach perspektywy 2014-2020 złożono 103 tys. 763 wnioski o dofinansowanie projektów na ok. 628 mld zł. Wartość dofinansowania z UE, na którą złożono wnioski sięga ok. 388 mld zł, co stanowi 116 proc. alokacji przewidzianej na programy krajowe i regionalne.

Wiceminister dodała, że od startu obecnej perspektywy finansowej UE z beneficjentami podpisano 47 tys. 616 umów na kwotę 386 mld zł. Przewidziane dofinansowanie w tych wnioskach to 235 mld zł, co stanowi 71 proc. alokacji.

Jak mówiła, środki unijne stanowią efektywne wsparcie krajowych przedsiębiorców, przez to gospodarka szybciej się rozwija. Dodała, że przedsiębiorcy mają „ułatwiony dostęp do atrakcyjnego finansowania zarówno poprzez dotacje bezpośrednie, jak i różnego rodzaju instrumenty finansowe np. pożyczki”.

Na podst. PAP