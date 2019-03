Lady Gaga zagra w grze polskiego studia?

Wszystko wskazuje na to, że światowa gwiazda muzyki Lady Gaga weźmie udział w polskiej produkcji gamingowej. Choć na ten moment to tylko plotki to ślady zaangażowania Gagi w gaming widać było już wcześniej.

Chodzi o produkcję „Cyberpunk 2077”, nowej gry polskiego studia CD Projekt RED, autorów kultowej serii gier o Wiedźminie.

Plotki i spekulacje krążące po internecie zakładają jakoby Lady Gaga miała odbyć sekretną podróż do polskiej siedziby CD Projektu i wziąć udział w sesji motion capture, tak by jej wizerunek został wykorzystany w nadchodzącej produkcji. Wcześniej, przed kilkoma miesiącami twitter Lady Gagi zadał niezrozumiałe pytanie wobec konta gry, którego administratorzy odpisali: „Tak, oczywiście! Tak uczynimy!”

Twitterowa wymiana uprzejmości między Lady Gagą a Cyberpunkiem 2077/ fot. Twiter / autor: Twitterowa wymiana uprzejmości między Lady Gagą a Cyberpunkiem 2077/ fot. Twiter

Wszystko to jednak plotki, natomiast nie dalej jak przed kilkoma miesiącami na profilu artystki na Instagramie pojawiło się szereg zdjęć piosenkarki w czasie sesji motion capture. Widać więc, że artystka ma doświadczenie z tego rodzaju technologią.

Piosenkarka, która ostatnio wraz z Bradleyem Cooperem zdobyła Oscara za najlepszą piosenkę (chodzi o utwór „Shallow” do filmu „Narodziny Gwiazdy”) znana jest z nietypowego i kontrowersyjnego wizerunku scenicznego, co wpisuje się w estetykę prezentowaną przez grę. Oczekujący na „Cyberpunk 2077” podkreślają, iż według nich Lady Gaga nie będzie istotną postacią w produkcji, raczej wyrazistym elementem tła, być może wcielając się w córkę Johny’ego Silverhanda - fikcyjnego piosenkarza popularnego w świecie gry.

Twitter/ Instagram/ gamerant/ as/