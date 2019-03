Gazyfikacja kraju ma przyspieszyć

W ciągu pół roku od ogłoszenia programu przyspieszania gazyfikacji kraju, dostęp do tego paliwa pojawił się w 29 nowych gminach, w tym roku będzie to kolejnych 150 gmin - poinformował w poniedziałek prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak.

Program przyspieszenia gazyfikacji ogłosili pół roku temu premier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski w podwarszawskiej gminie Halinów. W poniedziałek Tchórzewski, lokalne władze i PSG podsumowali pierwszy etap gazyfikacji.

W przypadku Halinowa za 1,6 mln zł wybudowano prawie 8 km gazociągu, dając dostęp do gazu 181 potencjalnym odbiorcom, z których przyłączyło się 79 - wynika z danych PSG. W drugim etapie planowane jest ok. 1600 metrów gazociągu dla 40 potencjalnych odbiorców.

Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski podkreślał, że to co zrealizowano to nadal „kropla w morzu” potrzeb, i przypomniał, że gmina ma zabudowę przeważnie jednorodzinną, a problem ze smogiem jest tu większy niż w Warszawie.

Minister Tchórzewski ocenił, że z czasem liczba korzystających z gazu będzie rosnąć.

Wiem, że podejście do gazu jest różne, jedni chcą się podłączać inni nie. A PSG wykłada poważne pieniądze i musi zaplanować sobie amortyzację - mówił. Ale - jak zauważył - dostęp do gazu podnosi komfort życia w takim stopniu, że z czasem przyłączać się do sieci gazowej coraz więcej mieszkańców. Bardzo wielu mieszkańców się zastanawia czy się podłączyć. My, ze strony państwa, będziemy kontynuować kierunek na podnoszenie poziomu życia - zadeklarował Tchórzewski.

Przypomniał, że celem programu przyspieszenia gazyfikacji jest, by w 2022 r. 90 proc. mieszkańców Polski miało dostęp do gazu.

Są miejsca gdzie dostarczenie gazu jest nieopłacalne i do tych pozostałych 10 proc. skierowane są programy wymiany kotłów - dodał Tchórzewski. Dużo zależy od zainteresowania i samorządowców. Zrobimy wszystko żeby rozbudować sieć, ale to od ludzi będzie zależeć czy z tej sieci skorzystają - dodał prezes PSG.

Z kolei według ministra Tchórzewskiego, w porównaniu z 2015 taryfa PSG jest niższa, a dostęp do sieci gazowej wzrósł.

Tymczasem gaz nie zdrożał - zauważył.

Program przyspieszenia gazyfikacji w latach 2018-2022 zakłada, że dostęp do gazu zyskają mieszkańcy 300 nowych gmin, obok 94 gmin ujętych we wcześniejszych planach. Według PSG, program wymaga budowy prawie 4,8 tys. km gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, 500 km gazociągów wysokiego ciśnienia oraz 70 stacji LNG do zasilania sieci wyspowych. W ciągu pół roku postawiliśmy ich już 20, ale PSG traktuje je jako wyjście tymczasowe, stają w miejscach, do których prędzej czy później dotrze sieć gazowa - tłumaczył prezes Żołyniak.

Wiceprezes ds. handlowych PGNiG Maciej Woźniak przypomniał, że spółka stara się o jak najlepsze stabilne ceny. „W tym roku mimo zawirowań na rynkach udało nam się utrzymać ceny na zeszłorocznym poziomie - gaz nieco podrożał, ale dystrybucja staniała” - powiedział.

Jak dodał, „boli nas to że regulator nie zawsze rozumie, że rozwój sieci gazowej wymaga zatwierdzenia odpowiednich kosztów”. Podkreślił jednak, że „jesteśmy w stanie w porozumieniu osiągać satysfakcjonujące wyniki”.

Prezes PSG zauważył z kolei, że Polska powinna mieć wieloletnie taryfy gazowe, ponieważ jest ostatnim krajem UE, który jeszcze ich nie ma.

SzSz (PAP)