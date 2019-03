LOTOS wspiera Nadzieje Olimpijskie

Grupa LOTOS podjęła współpracę z ośmiorgiem uzdolnionych sportowców, reprezentujących szeroką gamę dyscyplin olimpijskich. Zawodnicy zostali wybrani na podstawie rekomendacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu dla najzdolniejszych sportowców – „Nadzieje Olimpijskie”.

Grupa LOTOS z dużym powodzeniem sponsoruje polskich sportowców wyczynowych, jak i drużyny, w których rozwijają się młode talenty. Firma od lat współpracuje z wieloma utytułowanymi osobami, które dostarczają emocji i radości polskim kibicom. Tym razem spółka zdecydowała się wesprzeć zawodników w ramach indywidualnych umów, które obowiązywać będą do 31 grudnia 2020 roku.

Bezpośrednie indywidualne finansowanie sportowców efektywnie wpływa na rozwój ich karier i jest bardzo istotnym elementem spójnej piramidy szkoleniowej, którą od trzech lat sukcesywnie budujemy. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom – wsparciu Grupy LOTOS i Ministerstwa Sportu i Turystyki – kolejni zawodnicy mają jeszcze większy komfort przygotowań do najważniejszych startów. Warto dodać, że dziś – łącznie w ramach Programu team100 i indywidualnych umów sponsorskich – dodatkowe środki trafiają już do blisko 300 sportowców. Dziękuję Grupie LOTOS, że włączyła się w ten ważny projekt służący rozwojowi polskiego sportu – mówi Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki. Dzięki rekomendacji Ministerstwa Sportu i Turystyki możemy wesprzeć utalentowanych sportowców, którzy osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. Pełen rozwój potencjału sportowców jest możliwy dzięki wsparciu dużych, stabilnych sponsorów, a takim bez wątpienia jest Grupa LOTOS. Wyrażam zadowolenie, że dziś do naszego grona sportowej rodziny dołącza ośmioro zdolnych zawodników. Trzymam kciuki za wszystkich i życzę wielu sukcesów na arenie międzynarodowej – dodaje Jarosław Wittstock, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. korporacyjnych.

Współpraca odbywa się w ramach programu „Nadzieje Olimpijskie”. Główną ideą i celem przedsięwzięcia jest realne wsparcie polskich sportowców, aby w komfortowych warunkach mogli przygotowywać się do najważniejszych startów w swoich karierach. Dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki wybrano osoby, które prezentują najlepsze predyspozycje ku temu, by osiągnąć sukcesy na igrzyskach olimpijskich.

