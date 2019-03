Rusza wspólna kampania Emitel i Telewizji Polskiej

Emitel i Telewizja Polska rozpoczynają wspólną kampanię promującą ósmy multipleks telewizji naziemnej (MUX-8), na którym emitowane są m.in. kanały należące do Wirtualnej Polski i Kino Polska TV - podał Emitel w komunikacie prasowym

Jak poinformowano w komunikacie, kampania - która ruszy 19 marca - ma na celu zachęcenie widzów do modernizacji anten, przestrojenia odbiorników telewizyjnych do odbioru MUX-8 oraz korzystania z oferty programowej wszystkich multipleksów telewizji naziemnej.

W ramach prowadzonych działań przewidziana jest emisja spotów reklamowych i materiałów informujących jak odbierać darmowe kanały drogą naziemną - napisano w komunikacie.

Według danych Emitela, operatora MUX-8, w zasięgu multipleksu jest blisko 98 proc. populacji Polski. Spółka dodaje jednak, że „nie wszyscy widzowie zdecydowali się do tej pory na dostosowanie anteny lub przestrojenie telewizorów do odbioru kanałów, które nadawane są w innym paśmie niż pozostałe multipleksy”, przez co nie mają dostępu do programów z MUX-8.

Według danych Nielsen Audience Measurement do MUX-8 ma obecnie dostęp ok. 56 proc. Polaków.

Na ósmym multipleksie nadawanych jest obecnie sześć kanałów - Metro, Nowa TV, WP TV, Zoom TV oraz - od grudnia ubiegłego roku - TVP Rozrywka i TVP Sport HD.

Właścicielem WP TV jest notowana na GPW Wirtualna Polska Holding, natomiast jedynym udziałowcem Zoom TV jest giełdowe Kino Polska TV.

Obecnie w Polsce działają cztery ogólnokrajowe multipleksy, na których dostępnych jest 29 darmowych kanałów telewizji naziemnej.

PAP, PAP Biznes, mw