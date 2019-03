Zawieszenie działalności, a zasiłek dla bezrobotnych

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie należy do łatwych wyzwań zawodowych. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek próbował pracy „na swoim”. Podjąłeś decyzję o zawieszeniu działalności? Chcesz przemyśleć opłacalność swojego biznesu i jednocześnie uniknąć comiesięcznych kosztów? Zobacz, kiedy przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych i czy tego typu krok w ogóle się opłaca.

Rejestracja w urzędzie pracy i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej niesie za sobą kilka korzyści. Jedną z najważniejszych jest podleganie ubezpieczeniom, do których tracisz prawo, zawieszając działalność. Co więcej, tracą je także członkowie Twojej rodziny, których dotychczas ubezpieczałeś. Wizyta w urzędzie pracy i rejestracja jako osoba bezrobotna wydaje się być zatem dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli nie masz stałych dochodów i nowego zatrudnienia. Co jednak z zasiłkiem?

Od 30 kwietnia ubiegłego roku możliwe jest bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że możesz zrobić sobie „przerwę” w prowadzeniu własnej firmy na ile zechcesz, z zachowaniem terminu minimum 30 dni. Jednocześnie masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Musisz jednak spełnić określone warunki. Zobacz szczegóły!

Możesz, ale są pewne warunki

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej po zawieszeniu działalności gospodarczej to kwestia jedynie wizyty w urzędzie pracy i przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Nieco więcej warunków trzeba spełnić, aby dostać zasiłek dla osób bezrobotnych.

W celu uzyskania świadczenia pieniężnego musisz bowiem przez 18 miesięcy, poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie, opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Ich podstawa oraz składki na Fundusz Pracy nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku. Do tego, drugi obowiązkowy warunek to brak ofert pracy, stażu czy innych aktywności zawodowych, jakie ma obowiązek przedstawić Ci urząd pracy.

Spełniasz oba te warunki łącznie? Doskonale! Po 90 dniach od zarejestrowania się w urzędzie przysługuje Ci zasiłek dla osób bezrobotnych podczas zawieszenia działalności gospodarczej.

Czerwone światło dla płacących mniej

Analizując korzyści z rejestracji w urzędzie pracy i otrzymania zasiłku dla bezrobotnych musisz wiedzieć, że szalenie ważna jest kwestia opłacania składek ZUS, a dokładnie ich rodzaju. Świadczenia tego typu nie mogą otrzymać bowiem osoby, które opłacały preferencyjne składki, wynoszące obecnie nieco ponad 500 złotych miesięcznie. To konsekwencja drugiego warunku stawianego przedsiębiorcom. Przy preferencyjnych składkach podstawa ich wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, a przedsiębiorca jest zwolniony ze składek na Fundusz Społeczny.

Korzyścią nie tylko ubezpieczenie i zastrzyk gotówki

Status osoby bezrobotnej to korzyść w postaci podlegania ubezpieczeniom, a zasiłek jest zastrzykiem gotówki, cennej podczas braku aktywności zawodowej. Oprócz tych oczywistych korzyści jest jeszcze jedna kwestia – okres zawieszenia działalności i bycie zarejestrowanym bezrobotnym możesz poświęcić bowiem na doszkalanie swoich umiejętności. Możliwe jest to dzięki szkoleniom i kursom, jakie oferują poszczególne urzędy pracy. Jeśli znajdziesz coś dla siebie, zyskasz na tym sporo, a nowe umiejętności wykorzystasz w dalszym rozwijaniu własnej firmy, już po okresie jej zawieszenia.