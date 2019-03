Wynagrodzenie wzrosło znowu powyżej 7 proc.

Do 4 949,42 zł wzrosło w lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – poinformował GUS. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 7,6 proc.

Jak podaje Urząd, w ubiegłym miesiącu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,9 proc. r/r i wyniosło 6 378,0 tys.

W okresie dwóch miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 1,9 proc. w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” do 20,9 proc. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,5 proc. - podaje GUS.