Energa gwarantuje stabilne ceny prądu dla gospodarstw domowych

Energa gwarantuje wszystkim swoim klientom, w tym korzystającym z taryfy G, że ceny prądu w 2019 roku nie wzrosną. To efekt wejścia w życie nowych przepisów. Klienci jednej z czterech największych energetycznych spółek w Polsce mogą więc spać spokojnie.

Wszystko za sprawą nowych przepisów, obowiązujących od 1 stycznia, dotyczących cen prądu na 2019 rok. Ustawą [1] Rząd zagwarantował utrzymanie cen na poziomie z 30 czerwca ubiegłego roku, wywiązując się z licznych i stanowczych zapowiedzi.

Co to oznacza dla przeciętnego gospodarstwa domowego, które korzysta z usług Energi?

Same korzyści. Osoby rozliczane według grupy taryfowej G nie zapłacą za 1kWh więcej niż 30 czerwca 2018 roku.

Sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej. Poprzedni rok był dla branży energetycznej bardzo wymagający. Wzrosły nie tylko ceny do emisji CO2 – w górę poszły też m.in. ceny surowców i paliw. Podwyżki były niemal nieuniknione. Rząd postanowił zrobić jednak wszystko, aby budżety polskich rodzin nie ucierpiały. Efektem tych działań są właśnie nowe przepisy, które już od początku roku wdraża Energa.

Klient taryfy G nie musi nic robić w związku ze zmianą przepisów

Przede wszystkim klient nie musi się o nic martwić – ani o pilnowanie terminów, ani wypełnianie dokumentów. Nie ma też konieczności odwiedzania salonów sprzedaży i obsługi klienta. Ze zmianami przepisów nie wiążą się żadne formalności dotykające klienta – to Energa zadba o to, aby rachunki dla odbiorców taryfy G były wystawiane tak, jak stanowią to nowe przepisy, a więc na bazie cen z 30 czerwca 2018 roku. Bezpieczeństwo i komfort w tym zakresie są na pierwszym miejscu.

Jak sprawdzić, czy cena prądu naprawdę nie wzrosła?

Cena każdej 1 kWh, na każdym tegorocznym rachunku powinna być nie wyższa, niż cena z 30 czerwca 2018 roku. Aby upewnić się, że na pewno tak jest, warto porównać fakturę za ten okres w 2018 roku z rachunkiem z 2019 roku.

Energa zmienia swoje systemy rozliczeniowe i robi wszystko, aby klienci otrzymali rachunki na czas, a przede wszystkim – aby ceny prądu były zgodne z bieżącymi regulacjami. Co, jeśli na fakturze pojawi się inna kwota? Eksperci Energi uspakajają. Wszystkie faktury na 2019 rok, które zostały wystawione na zasadach sprzed wejścia w życie ustawy, zostaną odpowiednio skorygowane.

Polacy chcą wiedzieć, jak będą się kształtowały ich domowe budżety

Energa zdaje sobie sprawę, że rzetelna informacja o cenach prądu jest dla jej klientów bardzo ważna. Trudno się dziwić. I chociaż wiadomo już, że ceny prądu w 2019 roku są stabilne i nie zapłacimy więcej, konsultanci Energi odpowiadają na wszystkie pytania – wystarczy zadzwonić na infolinię , odwiedzić jeden z kilkudziesięciu salonów lub zapytać rzecznika klienta.

To nie wszystko. Ustawa o cenach prądu zapewnia bezpieczeństwo w tej kwestii nie tylko klientom indywidualnym, ale też pozostałym odbiorcom.