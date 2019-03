Konsorcjum z PFR odkupiło gdański terminal kontenerowy

Za ponad 5 mld zł, konsorcjum złożone z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), PSA International i IFM Global Infrastructure Fund (zarządzany przez IFM Investors), przejmie 100 proc. udziałów w największym terminalu kontenerowym w Polsce czyli Deepwater Container Terminal (DTC) Gdańsk.

Najprawdopodobniej będzie to największa w tym roku transakcja w Polsce – powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

W ubiegłym roku terminal obsłużył równowartość 1,9 mln TEU (dwudziestostopowych kontenerów). Jak dodał Borys, docelowo – dzięki zaplanowanym inwestycjom – ma to być 4,5 mln kontenerów.

Naszą ambicją jest, aby w tym roku wielkość ta przekroczyła 2 mln TEU. W perspektywie 4 lat, zainwestujemy jako konsorcjum 2 mld zł w terminal, tak aby po pierwszym etapie inwestycji - w 2021 r. - przepustowość zwiększyła się do 3 mln TEU, a w 2023 chcemy zrealizować budowę 3 termianla, dzzięki której w 2024-2025 r. port uzyska przepustowość 4,5 mln kontenerów – dodał szef PFR.

Finansowanie rozbudowy ma zapewnić m.in. udział konsorcjów 8 banków, wśród których są także PKO BP, Pekao SA, BGK, BNP Paribas, Societe Generale.

Jak dodał Borys, „zależy nam na tym, aby port w gdańsku miał stabilnych inwestorów, PSA jest nr 1 na świecie jeżeli chodzi o porty kontenerowe to pozwoli nam uzyskać światowej klasy wiedzę i doświadczenie, dostęp do klientów i uczynić port absolutnie nr 1 na Bałtyku po rozbudowie”.

Mamy nadzieję, że do sfinalizowania transakcji dojdzie dosyć szybko. Jedynym warunkiem jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej, bo to jest duża transakcja - nawet w wymiarze europejskim - i zakładamy, że dojdzie do niej w ciągu 6-8 tygodni – mówił szef PFR>