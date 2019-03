Trump: rozmowy z Chinami "idą bardzo, bardzo dobrze"

Prezydent Donald Trump oświadczył we wtorek, że rozmowy handlowe USA z Chinami „idą bardzo, bardzo dobrze”. Odpowiedział tak na pytanie zadane mu na zakończenie konferencji prasowej, na której wystąpił z brazylijskim prezydentem Jairem Bolsonaro.

„Wall Street Journal” informuje, że oczekuje się, iż przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer i szef resortu finansów Steven Mnuchin udadzą się do Pekinu w tygodniu zaczynającym się 25 marca, by spotkać się z chińskim wicepremierem Liu He, który w następnym tygodniu ma złożyć wizytę w Waszyngtonie. „WSJ” powołuje się na anonimowych przedstawicieli administracji USA.

Rozmowy handlowe między Chinami i Stanami Zjednoczonymi są w końcowym stadium; docelową datą osiągnięcia porozumienia jest koniec kwietnia - informuje „WSJ”.

USA i Chiny toczą obecnie spór, który chińskie ministerstwo handlu określało jako największą wojnę handlową w historii gospodarki. Administracja Trumpa wprowadziła karne cła na chiński eksport do Stanów Zjednoczonych, by zmusić Pekin do reform polityki handlowej, którą Waszyngton uznaje za nieuczciwą, na co Chiny odpowiedziały taryfami odwetowymi.

Osiągnięte w ostatnich tygodniach postępy w negocjacjach skłoniły jednak Biały Dom do bezterminowego wstrzymania podwyżki karnych ceł na chińskie produkty warte 200 mld dolarów rocznie. Wcześniej zapowiadano, że cła wzrosną, jeśli obie strony nie osiągną ostatecznego porozumienia przed 2 marca.

