Problem zatorów płatniczych zmniejsza się

W I kwartale tego roku do 49 proc. spadł odsetek przedsiębiorstw, którym kontrahenci w ostatnich 6 miesiącach opóźnili płatności o ponad 60 dni - wynika z badania na temat zatorów płatniczych, przeprowadzanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Jak wskazano, najkorzystniej sytuacja przedstawia się w przemyśle, gdzie 43 proc. przedsiębiorstw doświadcza kłopotów z nieterminowością kontrahentów, a najsłabiej w budownictwie i transporcie - ponad 60 proc. ma problemy.

O ile jednak co trzecia firma budowlana liczy na poprawę sytuacji, to wśród firm transportowych co czwarta prognozuje, że będzie gorzej - podkreśliło BIG InfoMonitor.

„Udział firm zgłaszających problem faktur nierozliczonych przez odbiorców towarów i usług przez ponad 60 dni spadł w I kwartale br. do 49 proc. W analogicznym okresie 2018 r. było to 53 proc., a w ostatnim kwartale ub.r. nawet 54 proc” - wyliczono.

Autorzy badania wskazują też, że o ile stopniał udział przedsiębiorstw oczekujących co najmniej dwa miesiące na spływ należności, to przybywa firm, które skarżą się, że ich odbiorcy spóźniają płatność w krótszym okresie - o ponad 30 dni.

Obecnie już niemal dwie na trzy firmy mają taki problem - wynika z badania.

BIG zwraca uwagę, że problemy z niesolidnością płatniczą odbiorców towarów i usług nie rozkładają się równomiernie wśród wszystkich przedsiębiorstw.

„Warto zwrócić uwagę, że z najczęściej z przeterminowaniami mają do czynienia firmy, które dostarczają towar czy usługi do większej liczby odbiorców. Te, które mają do 10 kontrahentów doświadczają kłopotów rzadziej” - powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Badanie „Skaner MŚP, wśród mikro, małych i średnich firm” przeprowadził Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research na próbie 500 mikro, małych i średnich firm sprzedających z odroczonym terminem płatności. Badanie zrealizowano lutym 2019 r. techniką wywiadów telefonicznych.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

PAP/ as/