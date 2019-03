Mafia wróciła do USA?

Zabójstwo w Nowym Jorku domniemanego szefa rodziny przestępczej Gambino Francesca Calego nie wynikało z mafijnych porachunków, a podejrzany o tę zbrodnię Anthony Comello był zły, gdyż Cali zabronił mu się spotykać ze swoją siostrzenicą - poinformowała policja.

Cali został zastrzelony przed swym domem 13 marca w eleganckiej dzielnicy Nowego Jorku, Staten Island. Według najnowszych doniesień został trafiony dziesięciokrotnie, a zraniony usiłował przeczołgać się i schronić pod swoim samochodem. Wezwana karetka pogotowia przewiozła go do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon.

Początkowo śledczy nie wykluczali, że zabójstwo było wynikiem walki wewnątrz mafii. Obecnie skłaniają się ku teorii, że Cali zginął, ponieważ nie pozwolił swej siostrzenicy spotykać się z Comello. Podejrzany o dokonanie zabójstwa 24-latek został zatrzymany w sobotę rano w miejscowości Brick Township w stanie New Jersey.

Tymczasem pojawiły się nowe informacje o Comello. Zgodnie z doniesieniami mieszkał on z rodzicami na Staten Island i pracował na pół etatu w branży budowlanej. Kilka miesięcy temu udał się do gmachu ratusza na Manhattanie z zamiarem dokonania tzw. aresztu obywatelskiego lewicowego burmistrza Billa de Blasio.

Według prawa amerykańskiego w pewnych sytuacjach osoby prywatne mają prawo aresztować przestępców bez nakazu, jednak w nieuzasadnionych przypadkach grozi za to pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Na sympatie polityczne Comello wskazuje jego zachowanie przed poniedziałkowym przesłuchaniem przed sądem w Toms River w stanie New Jersey w sprawie ekstradycji do Nowego Jorku. Napisał on na ręce kilka haseł min. „MAGA”, co stanowi skrót od „Make America Great Again” (uczyńmy Amerykę znowu wielką), co było sloganem wyborczym prezydenta USA Donalda Trumpa. Innym hasłem było „USA Q”, co policja odnosi do ugrupowania QAnon. Składa się ona rzekomo z osób podających się w internecie za wtajemniczonych przedstawicieli władz i ostrzegających przed spiskiem przeciwko prezydentowi.

Jak podał we wtorek jeden z nowojorskich tabloidów, powołując się na pragnące zachować anonimowość źródła, Comello wykorzystywał media społecznościowe, aby doprowadzić do usunięcia z urzędu de Blasio oraz gubernatora Nowego Jorku Andrew Cuomo. Na Instagramie miał konto „realamericasvoice” (prawdziwy głos Ameryki), na którym publikował posty wymierzone w polityków Partii Demokratycznej i wyrażające poparcie dla Trumpa.

Jeden z adwokatów Comello, Brian Neary, odmówił odpowiedzi na pytanie, czy jego klient nadal utrzymuje, że jest niewinny, jak twierdził zaraz po aresztowaniu.

Według mediów 53-letni Francesco Cali, zwany „Franky Boy”, był szefem rodziny przestępczej Gambino, ale nigdy nie został o to formalnie oskarżony. W 2008 roku wraz z dziesiątkami innych członków mafii był aresztowany za ściąganie haraczy. Przyznał się do wymuszania i otrzymał wyrok 16 miesięcy więzienia.

Rodzina Gambino była przedstawiana jako jedna z najpotężniejszych organizacji przestępczych w USA. Jej wpływy osłabły po aresztowaniach czołowych przywódców mafii w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.

PAP/ as/