CBŚP rozbiła kolejne grupy przestępcze

Pierwsze działania przeprowadzili policjanci z Zarządu w Rzeszowie CBŚP, wspólnie z funkcjonariuszami Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

W ich efekcie zatrzymano 16 osób. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia podatku VAT. Jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą oraz popełnienia tzw. zbrodni VAT-owskiej, polegającej na wystawieniu nierzetelnych faktur VAT na kwotę prawie 13 mln zł. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą od kilku miesięcy policjanci z Zarządu w Rzeszowie CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Rzeszowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa mogła działać od początku 2016 roku do sierpnia 2017 roku, głównie w województwach małopolskim oraz podkarpackim. Przestępczy mechanizm opierał się na pozorowanym obrocie proszkiem do drukarek 3D. W rzeczywistości zamiast oryginalnego proszku wartego około 9,5 tys. zł za 2,5 kg puszkę, w pudełkach znajdowała się mieszanina tytanu. Dla uwiarygodnienia obrotu towarem członkowie grupy wystawiali oraz posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT oraz dokumentami Tax Free w zakresie kupna - sprzedaży tego proszku.

Członkowie grupy poprzez wprowadzenie do obrotu gospodarczego i posłużenie się dokumentami potwierdzającymi nierzeczywiste transakcje gospodarcze, doprowadzili do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT lub pomniejszenia należności publicznoprawnych na szkodę Skarbu Państwa na łączną kwotę ponad 13 mln zł. Podkarpacka KAS prowadziła czynności kontrolne i sprawdzające, które doprowadziły do wstrzymania nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę ok. 1 mln złotych. Podczas śledztwa policjantów CBŚP wsparli także funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, którzy sporządzili analizę niezbędną do ustalenia kolejnych aspektów sprawy.

Kolejną sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej wyjaśniają policjanci z Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, we współpracy z kujawsko-pomorską KAS. Według śledczych grupa mogła działać w 2018 roku, na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w szczególności w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy zajmowali się wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT, dot. rzekomego obrotu różnego rodzaju towarami oraz usługami. Według śledczych działania te faktycznie służyły tzw. kupowaniu kosztów. Dzięki temu odbiorcy takich faktur nielegalnie obniżali należny podatek, poświadczając tym samym nieprawdę. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ten proceder może być zamieszanych nawet 150 firm. Z zebranego materiału wynika, że wystawiono w ten sposób blisko 5 tysięcy faktur na łączną kwotę ponad 63 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP, Policji oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu przeprowadzili realizację, podczas której zatrzymano 14 osób i przeszukano blisko 100 obiektów, m.in. domy, siedziby firm i inne pomieszczenia użytkowane przez podejrzanych na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację, telefony komórkowe, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci jako materiał dowodowy w sprawie.

W Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy zatrzymanym przedstawiono zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa, prania pieniędzy i podrabiania dokumentów. Wśród zatrzymanych znajdują się dwie osoby podejrzane o zbrodnie VAT-owskie, którym grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

W obu śledztwach policjanci CBŚP wspólnie z prokuratorami ustalają faktyczny majątek należący do podejrzanych, w celu zabezpieczenia go na poczet przyszłych kar. Obie sprawy mają charakter rozwojowy.

