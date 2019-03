Kolej: Jastrzębie-Zdrój chce odbudowy linii

Samorząd blisko 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju (Śląskie), który od wielu miesięcy zabiega o przywrócenie zlikwidowanych 18 lat temu połączeń kolejowych do miasta, zamierza dofinansować kwotą prawie pół mln zł studium wykonalności odbudowy linii kolejowej.

„Biorąc pod uwagę, że prace nad studium wykonalności, wraz z operatem środowiskowym, mogą trwać od dwóch do trzech lat, rozpoczęcie odbudowy linii kolejowej z Jastrzębia-Zdroju do Katowic może rozpocząć się już w 2023 roku” - podał Urząd Miasta.

Jastrzębie-Zdrój to obecnie największe w Polsce miasto bez dostępu do kolei pasażerskiej. Pociągi przestały docierać do Jastrzębia w 2001 r.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Jastrzębia Anna Hetman przedstawiła radnym propozycję przeznaczenia prawie pół mln zł na dofinansowanie studium wykonalności projektu, którego opracowanie ma zlecić zarząd woj. śląskiego.

Koszt takiego studium wstępnie szacuje się na ok. 3,2 mln zł. Samorząd Jastrzębia ma pokryć ok. 15 proc. tej kwoty, przekazując środki - w tym lub przyszłym roku - samorządowi wojewódzkiemu na podstawie stosownego porozumienia.

Decyzja o współfinansowaniu studium wykonalności przez samorząd jest efektem wielomiesięcznych rozmów prowadzonych przez władze miasta z marszałkiem województwa, resortem infrastruktury oraz zarządem spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Studium wykonalności ma m.in. dokładnie określić, który wariant odtworzenia linii kolejowej jest dla Jastrzębia-Zdroju optymalny i gwarantuje najlepsze połączenia z Katowicami.

Jesienią ub. roku wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel ocenił w Sejmie, że odtworzenie pasażerskiej linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju będzie możliwe po wykonaniu studium wykonalności, w ramach kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt odbudowy infrastruktury kolejowej do Jastrzębia i przywrócenia dawnej linii nr 159 szacowano wcześniej wstępnie na co najmniej 200 mln zł.

Miasto zleciło opracowanie analizy wariantów połączenia kolejowego z Katowicami przez Żory i Orzesze, gdzie czas przejazdu do Katowic byłby krótszy niż godzina. Aby pociągi mogły wrócić na tę trasę, konieczna byłaby odbudowa infrastruktury na odcinkach między Jastrzębiem-Zdrój a Pawłowicami oraz między Żorami a Orzeszem.

Jeden z wariantów przedstawionych w analizie odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju zakłada remont i wykorzystanie do obsługi połączeń pasażerskich odcinka linii należącej do Jastrzębskiej Spółki Kolejowej - ta należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej firma zarządza infrastrukturą kolejową związaną z kopalniami i koksowniami JSW.

PAP/ as/