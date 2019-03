W Brukseli powstanie Business Poland House

Business Poland House (BPH) zostanie uruchomiony w maju i będzie służył wsparciem ekspercko-infrastrukturalnym dla polskiego biznesu w Brukseli - poinformował ISBnews wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Dodał, że organizacje pracodawców, z którymi resort pracuje na co dzień, takie jak np. Konfederacja Lewiatan czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), mają swoje biura w Brukseli i bardzo dobrze funkcjonują, ale nadal głos polskiego biznesu w Unii jest słabo słyszalny, szczególnie biorąc pod uwagę wielkość krajowej gospodarki.

W Brukseli mamy teraz zarejestrowanych ok. 70 lobbystów z Polski, a Niemcy aż 1 400. Jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość naszych gospodarek, to te dysproporcje są ogromne. W rankingu mierzącym obecność lobbingu w Brukseli, Polska jest między 12 a 18 miejscem, choć jesteśmy 6 gospodarką w Europie - dodał Ociepa.

Według niego, przy działaniach lobbingowych należy brać pod uwagę potrzeby zarówno firm prywatnych, jak i spółek skarbu państwa.

To ma być głos biznesu, dlatego z taką inicjatywą wyszła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Udało jej się już zebrać 10 innych podmiotów zainteresowanych współpracą i powołaniem wspólnie organizacji Business Poland House w Brukseli, miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców. Aby powołać organizację pracodawców, potrzebnych jest właśnie minimum 10 podmiotów - powiedział wiceminister.

Jak wyjaśnił, budżet organizacji stworzą składki członkowskie, które trafią na utworzenie instytucji i wsparcie polskich przedsiębiorców.

Oferta BPH będzie skierowana przede wszystkim do sektora prywatnego, szczególnie do tych MŚP, które nie mają wielkich budżetów czy środków na wynajmowanie własnych biur lub własnych ekspertów. Usługi Business Poland House mają być komplementarne wobec usług polskich organizacji już działających w Brukseli - dodał wiceszef MpiT.

Poinformował, że zostanie też zatrudniony zespół ekspertów, którzy jako mentorzy będą wspierać polskich przedsiębiorców w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.

Otwarcie Business Poland House w Brukseli powinno nastąpić w maju. To dobry moment, bo przed powołaniem nowej Komisji Europejskiej. Myślę, że do jesieni nowa KE będzie się konstytuować, a to będzie dobry czas na rozwój dla BPH - podsumował wiceminister.