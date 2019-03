Podpisanie umowy o klinice BUDZIK dla dorosłych

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i Prezes Fundacji „Akogo?” Ewa Błaszczyk podpisali dziś (20 marca 2019 r.) umowę na wybudowanie i wyposażenie kliniki „Budzik” dla dorosłych w Warszawie. W uroczystości wzięła udział Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, która objęła honorowy patronat nad przedsięwzięciem. Wśród gości był również 16-letni Krzysztof Fogel, wybudzony w „Budziku” dla dzieci po kilku miesiącach śpiączki.

Spotykamy się, by przypieczętować niezwykle ważną decyzję, jaką jest przekazanie przez Fundusz Sprawiedliwości kwoty blisko 40 milionów złotych na tak bardzo wyczekiwaną klinikę „Budzik” dla dorosłych. Te pieniądze, zasądzone od przestępców, są przekazywane na mądry i dobry cel - powiedział Zbigniew Ziobro.

Minister zaznaczył, że powstanie kliniki, która będzie niosła pomoc w dużej mierze ofiarom przestępstw, jest najlepszym przykładem sensownego i roztropnego wykorzystania środków Funduszu Sprawiedliwości.

Nie mam żadnych wątpliwości, że to niezwykle ważna i bardzo potrzebna inwestycja, zważywszy zwłaszcza na liczbę osób w śpiączce oczekujących na profesjonalną pomoc. Dzięki tej nowej klinice Fundacja „Akogo?” będzie mogła rozszerzyć świadczenie swoich usług – mówiła Agata Kornhauser-Duda.

Wyraziła satysfakcję z tego, że mogła objąć honorowym patronatem tak niezwykłe przedsięwzięcie. – Tym patronatem chciałam dać wyraz mojemu niekwestionowanemu poparciu dla idei, która od samego początku przyświeca wszystkim działaniom Fundacji. Trzymam mocno kciuki za tę inwestycję i życzę powodzenia – podkreśliła.

Szybka budowa kliniki

Ewa Błaszczyk dziękowała Pierwszej Damie za patronat, a Ministrowi Sprawiedliwości za wsparcie inwestycji.

To fantastyczna wiadomość. Będziemy mogli mocno skupić się na szybkiej budowie kliniki i jak najszybszym przyjmowaniu pacjentów – powiedziała.

Głos zabrał również Krzysztof Fogel. Chłopiec został potrącony przez samochód, gdy wysiadał z autobusu wiozącego go ze szkoły. W wyniku obrażeń stracił przytomność i zapadł w śpiączkę. Dzięki leczeniu w klinice „Budzik” wybudził się ze śpiączki, choć wydawało się to niemożliwe. Interesuje się wspinaczką górską, dlatego częścią zakończonej sukcesem rehabilitacji było odwiedzanie go przez alpinistów.

Miałem wyśmienitego rehabilitanta. Nowa klinika jest bardzo potrzebna, bo w „Budziku” dla dorosłych w Olszynie jest jedynie pięć łóżek – powiedział.

Krzysztof jest jednym z kilkudziesięciu dzieci wybudzonych w „Budziku” prowadzonym przez fundację Ewy Błaszczyk. Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, sfinansuje utworzenie podobnej kliniki dla dorosłych. Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” otrzyma na ten cel środki, które pozwolą wybudować i w pełni wyposażyć nowoczesną placówkę w Warszawie, gdzie ratunek znajdą ludzie, którzy zapadli w śpiączkę.

Spełniony obowiązek

Klinika „Budzik” dla dorosłych, dysponująca - jak zapowiada Ewa Błaszczyk - technologią XXII wieku, powstanie w Warszawie na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, który jest partnerem medycznym przedsięwzięcia.

Trzypiętrowy obiekt będzie miał powierzchnię około 3 tys. metrów kwadratowych. Zostanie kompleksowo wyposażony w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, diagnostyczny i obrazowy. Do wybudzania ze śpiączki posłużą urządzenia do krioterapii, hydroterapii, laseroterapii oraz terapii manualnych, a także specjalne łóżka. Klinika zakupi też ultranowoczesny japoński system pionizowania pacjentów i przemieszczania ich po terenie całej placówki za pomocą szyn zamontowanych w suficie. Pomocny będzie również sprzęt multimedialny i sensoryczny.

Zaawansowanym zabiegom i kompleksowej terapii będzie poddawanych równocześnie 16 pacjentów. Unikatowym na skalę światową rozwiązaniem jest włączenie w proces rehabilitacyjny i pielęgnacyjny rodzin i osób bliskich pacjentów, co stanowi olbrzymią wartość całego programu wybudzania. Zarówno pacjenci, jak ich opiekunowie, nie będą uiszczali za pobyt w klinice żadnych opłat.

Projekt BUDZIK DLA DOROSŁYCH Fundacji Ewy Błaszczyk wygrał w ogłoszonym przez Fundusz Sprawiedliwości konkursie na utworzenie ośrodka rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków. Rocznie w Polsce zapada w śpiączkę ponad 600 osób, w tym około 150 dzieci. Ponad połowa to ofiary przestępstw – najczęściej drogowych, ale sporą grupę stanowią również ofiary przemocy. Budowa, wyposażenie i utrzymanie nowoczesnej placówki sprawującej opiekę nad tymi pacjentami jest koniecznością - moralnym, społecznym i instytucjonalnym obowiązkiem państwa. Ten obowiązek wypełnia Funduszu Sprawiedliwości, do którego głównych zadań należy niesienie pomocy ofiarom przestępstw.

Sens pomocy

Wzorcem Kliniki „Budzik” dla dorosłych jest uruchomiona w 2013 roku przez Fundację „Akogo?” Klinika „Budzik” dla dzieci. Działająca przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka placówka przeznaczona jest dla dzieci (do 18. roku życia) po ciężkich urazach mózgu. Dotychczas wybudziło się w niej ponad 50 dzieci.

Czasami rano przychodzimy, a mama mówi: „Powiedział: mama!”. Mówimy, że to niemożliwe, przecież nic się wczoraj nie działo. A dziecko mówi: „mama”! Stało się! – opowiadał dr Andrzej Lach, dyrektor Kliniki „Budzik” im. Oli Janczarskiej.

Wspominał pierwsze wybudzenia w Klinice:

Pierwsza była dziewczynka z Ustki potrącona przez samochód. Wybudziła się jesienią 2013 roku, a w 2015 roku zatańczyła na swoich osiemnastych urodzinach! Druga dziewczynka miała u nas pseudonim „Kiełbasa”. Gdy mama zapytała ją po wybudzeniu, na co ma ochotę, to odpowiedziała, że na kiełbasę. Mama to pierwsze słowo powiązała z faktem, że dziewczynka została potrącona przez samochód, gdy szła do sklepu kupić kiełbasę.

Przejmujący, a zarazem budujący wiarę w sens pomocy, jest także przypadek chłopca, kibica piłki nożnej.

To było coś nieprawdopodobnego, młody chłopak miał wypadek na rowerze, zapadł w śpiączkę. Był u nas krótko. Pomogła mu rehabilitacja, ale też rodzice, którzy dawali mu do słuchania mecze Realu Madryt. Zauważyli, że słuchając ich, zaczął reagować, gdy jego idol strzelił bramkę. Chłopiec wyszedł z „Budzika” na własnych nogach. A kilka miesięcy potem Ronaldo zaprosił go do Hiszpanii na mecz Realu Madryt – relacjonował dr Andrzej Lach*.

Nadzieja dla innych

Czas oczekiwania na przyjęcie w klinice dla dzieci nie wynosi dłużej niż dwa tygodnie. O wiele trudniejsza sytuacja dotyczy dorosłych. Od 2016 roku, dzięki inicjatywie Fundacji „Akogo?” i współpracy z prof. Wojciechem Maksymowiczem, działa pierwszy oddział „wybudzeniowy” dla dorosłych przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Na przyjęcie do ośrodka czeka ponad 800 osób, a może się w nim leczyć równocześnie zaledwie 8 pacjentów. Stąd potrzeba tworzenia kolejnych „Budzików” dla dorosłych.

Prawie 19 lat temu Ewę Błaszczyk dotknęła tragedia. Jej córka Ola zakrztusiła się, połykając tabletkę na przeziębienie i zapadła w śpiączkę. Od tej pory aktorka walczy o zdrowie córki i jej prawo do godnego życia. Wraz z założoną przez siebie Fundacją walczy też o stworzenie systemowej opieki dla osób w śpiączce.

Relacje dr. Andrzeja Lacha zostały zaczerpnięte z publikacji „Niebieska reżyseria. 15 lat Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?””