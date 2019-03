Wydatki na technologie rosną i będą rosły

Wydatki na technologie wzrosły w Polsce (firmy, instytucje publiczne i klienci indywidualni) o 900 mln USD (7,4 proc. r/r) do 12 mld USD w 2018 r. - wynika z analiz międzynarodowej firmy doradczej IDC. W najbliższych latach również należy spodziewać się wzrostów, przede wszystkim w tych obszarach, które są fundamentalne dla budowania przewagi firm na rynku, poinformowała dyrektor zarządzająca IDC Ewa Lis-Jeżak.

Na rynku konsumenckim dobra koniunktura gospodarcza, pozytywne impulsy zakupowe w postaci 500+ i 300+, w firmach i administracji publicznej potrzeba modernizacji infrastruktury teleinformatycznej wynikająca m.in. z wprowadzenia nowych regulacji. Te główne czynniki sprawiły, że wydatki na technologie wzrosły w Polsce w 2018 r. do poziomu 12 mld USD - wynika z analiz międzynarodowej firmy doradczej IDC. Oznacza to, że wydaliśmy aż o 900 mln USD więcej niż w roku 2017 - czytamy w komunikacie.

Najwyższy wzrost zanotowano w segmencie telefonów komórkowych, serwerów oraz chmury obliczeniowej. W porównaniu do 2017 r. spadła co prawda sprzedaż komputerów PC, jednak nie była ona znacząca.

Wzrosty wynikają przede wszystkim z odbicia po latach wstrzymywania inwestycji, ale i dużej zachowawczości firm. To, że wciąż dobrze sprzedają się rozwiązania tradycyjne, to efekt tego, że firmy mają niską potrzebę wdrażania innowacji, w ich odczuciu presja konkurencji jest często na tyle niewielka, że wolą one bardzo często odnawiać posiadane rozwiązania niż inwestować w technologie tzw. Trzeciej Platformy. W najbliższych latach również należy spodziewać się wzrostów, ale przede wszystkim w tych obszarach, które są fundamentalne dla budowania przewagi firm na rynku. To np. obszar bezpieczeństwa, chmury, sztucznej inteligencji czy tworzenia aplikacji - skomentowała Lis-Jeżak, cytowana w komunikacie.

W ubiegłym roku największy udział w strukturze wydatków na IT miał sprzęt - wydatki na jego zakup wzrosły w ubiegłym roku o 11,2 proc. i wyniosły 6,5 mld USD.

Przez ostatnich kilka lat zarówno część firm, jak i administracja publiczna wstrzymywały inwestycje w technologie. W ubiegłym roku się to zmieniło. Cyfrowa transformacja napędzała inwestycje szczególnie w branży ubezpieczeniowej i bankowości. Część firm wdrażało nowe rozwiązania z uwagi na realizowane projekty konsolidacji lub konieczność dostosowania się do wymagań takich jak RODO - dodał analityk IDC Jarosław Smulski, cytowany w komunikacie.

Rok 2018 był pomyślny m.in. dla producentów serwerów, którzy mieli w 2016 i 2017 r. chude lata. W tej kategorii IDC odnotowało wzrosty sprzedaży zarówno pod względem ilościowym: 8 proc., jak i wartościowym: ponad 30 proc.. Sprzedaż zwiększyła się ze 196 do 262 mln USD, podano także w materiale.

W ubiegłym roku wzrosła nie tylko sprzedaż sprzętu, ale również oprogramowania. Wprawdzie nieznacznie, bo o 0,9 proc., do kwoty 1,8 mld dolarów, ale jest to efekt rosnącej popularności zakupu aplikacji w modelu usługowym. Lepiej niż w 2017 r. rozwijał się rynek usług IT, którego wartość wzrosła o 4,4 proc. do poziomu 3,7 mld USD.

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, szybko rośnie rynek chmury, który rozwija się aż 5-krotnie szybciej niż rynek usług. IDC szacuje, że jego wartość wyniosła w ubiegłym roku 312 mln USD. Do 2022 r. ma przekroczyć już wartość pół miliarda dolarów, oceniło IDC.

W obszarze konsumenckim jednym z impulsów popytowych były programy 500+ i 300+, czy rosnący popyt na komputery dla graczy. Cena nie miała większego wpływu na decyzje zakupowe. Najlepszym przykładem mogą być smartfony, których sprzedaż wzrosła wartościowo o 23,9 proc. i wyniosła 2,9 mld zł. Mimo, że ich cena wzrosła w ubiegłym roku o 14 proc., to ilościowo sprzedano 8,5 proc. urządzeń więcej niż w 2017 r. Zdaniem analityków IDC, wynika to z tego, że klienci szukają urządzeń o większych możliwościach, a jednocześnie ich siła nabywcza wzrosła. To powoduje, że najwięksi gracze systematycznie zwiększają swoje udziały w rynku. Z danych IDC wynika, że 6 producentów odpowiadało za dostawę w ubiegłym roku aż 91 proc. wszystkich urządzeń.

Na podst. ISBnews