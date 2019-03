Kwieciński: 4,5 procent wzrost PKB bardzo prawdopodobny

Dane dotyczące produkcji przemysłowej, płynące w ślad za wcześniejszymi pozytywnymi sygnałami dot. zatrudnienia i wynagrodzeń zwiększają prawdopodobieństwo, że w I kw. br. tempo wzrostu PKB wyniesie ok. 4,5 proc.” - ocenił szef MIiR Jerzy Kwieciński.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że produkcja przemysłowa w lutym 2019 r. wzrosła o 6,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 1,5 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 6,5 proc., a mdm wzrosła o 1,7 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w lutym rdr o 4,5 proc., a mdm spadku o 3,1 proc.

Korzystne sygnały napływające z produkcji przemysłowej, w ślad za wcześniejszymi pozytywnymi sygnałami odnośnie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń zwiększają prawdopodobieństwo, że w I kwartale 2019 r. tempo wzrostu PKB względem analogicznego kwartału roku poprzedniego będzie wyższe niż 4 proc. i wyniesie ok. 4,5 proc.” - zauważył szef resortu inwestycji i rozwoju.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost siły nabywczej ludności, jaki nastąpi w wyniku zapowiedzianych ostatnio przez rząd transferów środków do gospodarstw domowych w ramach tzw. piątki Kaczyńskiego, co przełoży się zapewne na większe zakupy dóbr i usług, to możliwe jest, że w całym 2019 r. tempo wzrostu gospodarczego zbliży się do poziomu ok. 4,5 proc., wobec 5,1 proc. w 2018 r. - ocenił Kwieciński.