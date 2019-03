Już ponad 800 tys. osób sprawdziło e-PIT

Ponad 800 tysięcy osób skorzystało do tej pory z Profilu Zaufanego, by sprawdzić swój e-PIT; od początku marca niemal 200 tysięcy osób założyło Profil - podało Ministerstwo Cyfryzacji w czwartkowym komunikacie.

Profil Zaufany (PZ) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w serwisach administracji publicznej i składać podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny do podpisywania pism, podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. Stanowi on także jedną z metod weryfikacji tożsamości przy składaniu zeznania podatkowego „Twój e-PIT”.

„Twój ePIT” to z kolei usługa uruchomiona 15 lutego na portalu Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl. W tym roku po raz pierwszy zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38 zostało wypełnione przez urząd skarbowy. Podatnik, jeśli chce go obejrzeć lub dokonać w nim zmian, musi się zalogować do serwisu. Można to zrobić na dwa sposoby: podając PESEL (lub NIP i datę urodzenia), do tego jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2018 r.), następnie kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r. oraz kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r. Albo logując się przez Profil Zaufany.

Według resortu cyfryzacji, który jest odpowiedzialny za projekt PZ, założenie Profilu „zajmuje mniej czasu, niż znalezienie wszystkich niezbędnych do wpisania kwot”. Co więcej - jak przekonuje MC - logowanie przez Profil Zaufany to jedyna opcja logowania do usługi „Twój e-PIT” dla osób, które podjęły w 2018 r. pierwszą pracę i nie mają niezbędnych do zalogowania danych uwierzytelniających, czyli np. kwoty przychodu za 2017 r.

Profil Zaufany to także jedyny sposób na zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta, na którym można odebrać i zrealizować e-recepty, sprawdzić historię wizyt u lekarza, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a także uzyskać dostęp do wielu innych swoich danych medycznych.

O tym, jak przydatny jest Profil Zaufany wie już ponad 3 miliony Polaków, którzy go założyli i korzystają z niego na co dzień - ocenił cytowany w komunikacie szef Ministerstwa Cyfryzacji Marek Zagórski.

Według MC są dwie możliwości, by założyć Profil Zaufany. Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Obecnie założenie Profilu Zaufanego umożliwia 10 banków. Drugi sposób to założenie Profilu Zaufanego przez internet i potwierdzenie go w Punkcie Potwierdzającym. Na terenie kraju działa 1500 takich punktów. Wszystkie informacje na temat Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl

SzSz (PAP)