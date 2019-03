Cyfrowy Polsat miał 71,1 mln zł zysku netto

Cyfrowy Polsat odnotował 71,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. (wg MSSF15) wobec 168,1 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zgodnie z obowiązującym do końca 2017 roku standardem MSR 18 i bez uwzględnienia Grupy Netia podatek dochodowy wyniósł 504,2 mln zł w 2018 roku i wzrósł o 114,4 mln zł, czyli o 29,3%, w porównaniu do 389,8 mln zł w 2017 roku. W obu porównywanych okresach na tę pozycję negatywny wpływ o charakterze jednorazowym i niegotówkowym miała zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego (162,6 mln zł w czwartym kwartale 2018 roku i 144,0 mln zł w czwartym kwartale 2017 roku). Zgodnie ze standardem MSSF 15 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia podatek dochodowy wyniósł w 2018 roku 490,0 mln zł - czytamy w raporcie.

Pod koniec stycznia Cyfrowy Polsat podawał, że dokonał wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji między spółkami grupy w IV kw. 2018, która wykazała konieczność zwiększenia wartości zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w skonsolidowanym bilansie o kwotę ok. 162,6 mln zł. Zmiana pomniejszyła skonsolidowany zysk netto w IV kwartale 2018 roku.

Zysk operacyjny wyniósł 419,4 mln zł (wg MSSF15) wobec 437,9 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej. EBITDA wyniosła 941,3 mln zł (wg MSSF15) wobec 872,7 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 002 mln zł (wg MSSF15) w IV kw. 2018 r. wobec 2 579,2 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej.

W całym 2018 r. spółka miała 833,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 980,6 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 686,1 mln zł (wg MSSF15) w porównaniu z 9 828,6 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej.

W 2018 r. EBITDA wyniosła 3 697,7 mln zł (wg MSSF15) wobec 3 617 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej. Wzrost zysku EBITDA jest przede wszystkim efektem skonsolidowania wyników Grupy Netia, napisano w raporcie.

O naszych sukcesach najlepiej świadczą konkretne liczby - jest z nami już blisko 1,8 mln klientów multiplay, którzy połączyli już ponad 5 mln usług telewizji, telefonii i Internetu. Łącznie, po raz pierwszy w historii, świadczymy już ponad 14 mln usług kontraktowych, Plus był liderem MNP i jako jedyny operator infrastrukturalny miał w zeszłym roku dodatni bilans w przenoszeniu numerów, a wskaźnik odejść klientów był na rekordowo niskim poziomie 7,6%. Łączna oglądalność naszych stacji TV wyniosła 24,3%, co dało Telewizji Polsat 27,2% udziału w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu - napisał prezes Tobias Solorz w liście do akcjonariuszy.

Ubiegły rok zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Przychody grupy przekroczyły pułap 10 mld zł, EBITDA wzrosła do 3,7 mld zł, a zysk netto wyniósł 0,8 mld zł. Niezmiennie generowaliśmy bardzo wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych, który pozwolił nam realizować kolejne projekty akwizycyjne przy jednoczesnym zmniejszaniu zadłużenia - dodał Solorz.